Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat marţi că plata parcării de la Aeroportul „Henri Coandă” poate fi efectuată şi online, prin platforma dedicată parcare.cnab.ro.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pune la dispoziţia pasagerilor o nouă facilitate pentru plata parcării la Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti, prin intermediul platformei online dedicate: parcare.cnab.ro”, anunţă, marţi, CNAB.

Prin intermediul platformei online, utilizatorii îşi pot crea rapid un cont utilizând adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil, având posibilitatea de a achita imediat taxa de parcare.

Compania precizează că pasagerii care folosesc parcarea aeroportului pot achita tariful aferent alegând una dintre metodele disponibile.

• Online – prin accesarea platformei parcare.cnab.ro,

• Automate de plată – 20 de terminale speciale amplasate în incinta aeroportului;

• Caserie – plata clasică la ghişeul din aeroport;

• Card la barieră – plată contactless direct la ieşire.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti face încă un pas important în creşterea calităţii serviciilor oferite pasagerilor din Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti: plata online a parcării. Implementarea acestei soluţii digitale are ca obiectiv îmbunătăţirea experienţei pasagerilor şi reducerea timpului necesar efectuării plăţilor în incinta aeroportului”, a precizat Directorul General CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Aeroportul „Henri Coandă” dispune în prezent de 1.571 de locuri de parcare, iar până la sfârșitul anului urmează să fie dată în folosință o nouă parcare cu 1.019 locuri destinate pasagerilor. Totodată, în cursul acestei luni a fost lansată licitația pentru o altă parcare, cu 795 de locuri destinate staționării pe termen lung.