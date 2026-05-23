Discuţiile au avut loc în cadrul unei reuniuni informale desfăşurate la Nicosia, după ce centrul de analiză economică Bruegel a propus relaxarea regulilor de lichiditate pentru emitenţii de stablecoin-uri şi accesul acestora la finanţare din partea Banca Centrală Europeană. Iniţiativa urmărea dezvoltarea unei pieţe europene de stablecoin-uri capabile să rivalizeze cu tokenurile dominate de dolarul american.

Potrivit unor surse Reuters, preşedinta BCE, Christine Lagarde, alături de alţi oficiali ai băncilor centrale, s-a opus rapid propunerii, avertizând că astfel de măsuri ar putea destabiliza depozitele bancare şi afecta un sector esenţial pentru economie.

Oficialii BCE susţin că, atunci când utilizatorii cumpără stablecoin-uri, fondurile sunt transferate din conturile bancare către emitenţii tokenurilor digitale, ceea ce poate reduce stabilitatea finanţării băncilor şi limita capacitatea acestora de a acorda credite.

În plus, mai mulţi bancheri au criticat ideea ca BCE să devină creditor de ultimă instanţă pentru companiile care emit stablecoin-uri, un rol rezervat în prezent exclusiv sistemului bancar reglementat.

Christine Lagarde şi-a exprimat la începutul lunii scepticismul faţă de stablecoin-urile denominate în euro, susţinând în schimb utilizarea depozitelor bancare tokenizate, care ar combina siguranţa conturilor tradiţionale cu viteza tehnologiei blockchain.

Economiştii de la Bruegel avertizează însă că reglementările europene mai stricte comparativ cu cele din Statele Unite riscă să împingă activitatea în afara Uniunii Europene şi să accelereze fenomenul denumit „dolarizare digitală”.

În timp ce regulamentul european MiCAR obligă emitenţii de stablecoin-uri să păstreze o mare parte din rezerve în depozite bancare şi active lichide, legislaţia americană GENIUS Act, adoptată în 2025, impune cerinţe mai relaxate pentru a sprijini rolul global al dolarului.

Stablecoin-urile sunt folosite în principal pentru plăţi internaţionale şi tranzacţii cu alte criptomonede, însă Banca Centrală Europeană avertizează că acestea implică şi riscuri semnificative, amintind de colapsul tokenului TerraUSD din 2022.

Datele citate de Bruegel arată că piaţa globală a stablecoin-urilor a crescut anul trecut cu aproximativ o treime, ajungând la 300 de miliarde de dolari. Stablecoin-urile denominate în euro reprezintă însă doar 0,3% din piaţa totală.

În paralel, miniştrii de Finanţe ai UE au anunţat continuarea lucrărilor pentru lansarea euro digital, proiect pe care BCE intenţionează să îl introducă în 2029.