Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la metodologia pentru acordarea e-voucherelor destinate achiziției de tehnologii asistive și de acces, prin proiectul TECH-ASSIST, publicată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Astfel, 4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți, pot beneficia de sprijin financiar de până la 39.900 lei/voucher.

În cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, este lansat apelul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces”, integrat în Prioritatea P7 – Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, Acțiunea 7.4 – Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, dispozitive și tehnologii asistive.

Proiectul are o valoare totală de 210.418.797,50 lei, dintre care 151.744.808,90 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, și își propune să contribuie la creșterea incluziunii socio-economice a persoanelor cu dizabilități, oferindu-le șansa unui parcurs de viață independentă prin facilitarea accesului la tehnologii moderne, adaptate nevoilor lor.

Obiectivul central al programului este promovarea rolului tehnologiei asistive și de acces în creșterea autonomiei și a calității vieții persoanelor cu dizabilități, alături de asigurarea accesului nediscriminatoriu la echipamente și soluții adaptate. Totodată, inițiativa urmărește și îmbunătățirea cadrului legislativ, pentru ca utilizarea tehnologiilor asistive să devină o normalitate și un drept efectiv garantat.

Grupul țintă este format din 4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți, aflate în situații în care mediul social neadaptat le limitează accesul cu șanse egale la viața comunității. Pentru acestea se vor acorda 4.307 vouchere, în valoare de până la 39.900 lei fiecare, destinate achiziției de tehnologii asistive și de acces.

Rezultatele urmărite de program sunt clare: îmbunătățirea situației participanților prin utilizarea echipamentelor asistive și sprijinirea integrării sociale. În regiunile mai puțin dezvoltate se estimează atingerea unui număr de 3.390 de beneficiari, iar în regiunile mai dezvoltate 917 persoane vor beneficia de sprijinul oferit. În paralel, investițiile realizate în echipamente specifice vor ajunge la peste 27 de milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și peste 7 milioane de euro pentru cele mai dezvoltate.

Prin finanțarea asigurată de Fondul Social European+ și Fondul European de Dezvoltare Regională, acest program reafirmă angajamentul ferm față de respectarea demnității umane, sprijinirea integrării sociale și consolidarea accesului la resurse tehnologice care redau independența, încrederea și șansa la o viață mai bună persoanelor cu dizabilități.