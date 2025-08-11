Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) transmite că rămâne deschisă consultării publice, însă avertizează că nu va adopta niciodată reglementări „sub presiunea şantajului” sau contrare legislației primare. Poziția vine pe fondul valului de aproximativ 400 de petiții primite după o campanie inițiată de Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE).

„Reglementările ANRE trebuie să respecte legislaţia primară. Autoritatea nu poate ‘dribla’ pe lângă lege, iar Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) ştie foarte bine acest lucru. ANRE atrage atenţia asupra pericolului de manipulare a cetăţenilor de bună credinţă de către APCE”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții Autorității subliniază că Metodologia privind comercializarea energiei electrice produse de prosumatori cu centrale de până la 400 kW respectă în totalitate prevederile art. 73 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 123/2012. În acest context, petenților li se transmite clar că ordinele ANRE se subordonează legii și nu o pot modifica.

„Acest lucru înseamnă că niciun număr de petiţii, şi nici instigarea sau organizarea valurilor de petiţii pe acest subiect, nu poate avea finalitatea dorită de iniţiatori, atâta timp cât legislaţia primară prevede un set de reguli clare pe care ANRE nu le poate modifica. (…) Oamenii nu trebuie transformaţi în instrumente, niciodată. Iar şefii APCE ştiu foarte bine ce poate şi ce nu poate face ANRE”, punctează instituția.

Reglementările actuale impun furnizorilor să reporteze în facturile prosumatorilor surplusul de energie produs și livrat în rețea, dacă acesta depășește consumul din perioada de facturare. Energia reportată poate fi folosită în maximum 24 de luni de la data facturării.

În replică la solicitările APCE de a elimina această limită și de a compensa lunar energia produsă cu cea consumată, ANRE precizează că schimbarea este posibilă doar prin modificarea legislației primare, respectiv a art. 73^1 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 123/2012.

Președintele ANRE, George Niculescu, a comparat situația cu presiunile primite în perioada în care era prefect al județului Constanța: