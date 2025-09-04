Centrala termică nu este doar un echipament de confort, ci un sistem complex, expus uzurii și riscurilor tehnice. Întreținerea corectă face diferența între funcționare sigură și avarii costisitoare, între facturi echilibrate și consum excesiv. Tocmai de aceea, este esențial să înțelegem de ce revizia anuală și verificarea tehnică periodică (VTP) sunt proceduri complementare, dar cu roluri distincte.

Revizia este, în primul rând, o acțiune preventivă. Ea presupune verificarea presiunii, a etanșeității și a termostatului, dar și inspecția caloriferelor, a robineților și a accesoriilor.

Specialiștii recomandă efectuarea reviziei în fiecare an, de preferat înainte de sezonul rece, chiar dacă legea impune doar o verificare la doi ani. Beneficiile sunt clare: siguranță în exploatare, eficiență energetică și o durată de viață mai lungă a echipamentului.

În conformitate cu Prescripția ISCIR PTA 1/2010, Ordinul ANRE nr. 179/2015 și nr. 29/2016, Legea nr. 123/2012 și Normativul NTPEE-2008, fiecare consumator de gaze naturale are obligația de a asigura efectuarea următoarelor lucrări:

Verificarea instalației de utilizare a gazelor naturale (VIU) – la fiecare 2 ani;

Verificarea tehnică periodică a centralei termice (VTP) – la fiecare 2 ani;

Revizia instalației de utilizare a gazelor naturale (RIU) – la fiecare 10 ani, precum și: după o perioadă de neutilizare mai mare de 6 luni; după orice eveniment care ar putea afecta siguranța instalației.



Aceste lucrări pot fi efectuate numai de către specialiști autorizați ANRE și ISCIR. Lista completă a firmelor și persoanelor autorizate este disponibilă pe site-ul ANRE, iar furnizorul tău de gaze este obligat să ți-o comunice cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului legal pentru fiecare verificare sau revizie.

Inspectorii autorizați ANRE și ISCIR verifică etanșeitatea conductelor, funcționarea arzătoarelor și a dispozitivelor de siguranță, dar și integritatea racordurilor flexibile și a detectorului de gaze.

Deși mulți proprietari privesc aceste controale ca pe o cheltuială suplimentară, statistica arată contrariul: sute de incidente grave, raportate anual de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au la bază centrale și instalații neverificate. În plus, lipsa întreținerii poate duce la consum mai mare de gaz și la pierderea garanției oferite de producător.

Directivele europene 2002/91/CE și 2010/31/UE stabilesc că sistemele de încălzire cu putere mai mare de 20 kW trebuie inspectate periodic, frecvența fiind adaptată la tipul de combustibil și la economiile de energie estimate. Pentru cazanele de peste 100 kW, inspecția se face la 2 sau 4 ani, în funcție de combustibil.

În Belgia, sistemele de încălzire sunt supuse unei inspecții BEP o dată la cinci ani. Pentru instalațiile mari, peste 100 kW, procedura este obligatorie și se finalizează cu un raport emis de un consultant acreditat.

În Franța, legislația impune efectuarea unei revizii anuale a sistemelor de încălzire și de producere a apei calde menajere. Această cerință este prevăzută în regulamentul sanitar departamental din 9 august 1978, în Codul Mediului (articolele R224-41-4 până la R224-41-9), precum și în decretul emis la 15 septembrie 2009. Întreținerea trebuie realizată la inițiativa și pe răspunderea utilizatorului.

Astfel, în locuințele individuale, obligația revine proprietarilor care le folosesc sau chiriașilor. În cazul instalațiilor comune, responsabilitatea aparține proprietarilor sau administratorilor de condominii.