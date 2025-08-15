Cele mai ieftine prețuri la benzină și motorină se înregistrează la benzinăria Petrolium din Albești, județul Mureș, unde un litru de benzină costă 6,85 lei, iar motorina 7,34 lei.

În principalele orașe ale țării, prețurile la benzină se situează între 7,29 și 7,32 lei pe litru, iar la motorină între 7,59 și 7,63 lei pe litru. GPL-ul are prețuri cuprinse între 3,43 și 3,63 lei pe litru, potrivit Peco-Online.

București are benzina la 7,29 lei, motorina la 7,60 lei și GPL-ul la 3,43 lei.

La Cluj-Napoca, benzina este 7,32 lei, motorina 7,59 lei, iar GPL-ul 3,62 lei.

În Constanța, benzina se vinde cu 7,32 lei, motorina cu 7,60 lei, iar GPL-ul cu 3,59 lei.

În Iași, prețurile sunt 7,32 lei pentru benzină, 7,62 lei pentru motorină și 3,63 lei pentru GPL.

În Timișoara, benzina costă 7,30 lei, motorina 7,63 lei și GPL-ul 3,63 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 14,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 2,5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 9,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În această perioadă, România se află pe locul al 10-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Cipru, Cehia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia și Suedia.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 17 între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Comparativ cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene, România se clasează pe locul 9 la benzină fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Germania, Lituania, Malta și Slovenia. În timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 15-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia.