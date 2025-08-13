Schimbări majore în sistemul public de sănătate: începând cu 1 septembrie 2025, persoanele care beneficiau gratuit de asigurare medicală prin intermediul unui membru de familie vor trebui să plătească individual contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Modificările sunt introduse prin Legea nr. 141/2025, publicată recent în Monitorul Oficial, și fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscale adoptate de noul Guvern. Scopul declarat al autorităților este „uniformizarea contribuțiilor” și „creșterea sustenabilității sistemului de sănătate”, scrie Fanatik.ro.

Până acum, soțul, soția sau părinții fără venituri proprii puteau fi incluși pe polița de sănătate a unui membru de familie asigurat, fără costuri suplimentare. Începând cu toamna acestui an, această facilitate va fi eliminată.

„Se elimină posibilitatea coasigurării gratuite a soțului, soției sau a părinților care nu au venituri fiscale proprii, dacă sunt întreținuți de un asigurat”.

Astfel, persoanele aflate în întreținere vor fi obligate să își depună declarația unică (formularul D212) la ANAF și să achite suma aferentă CASS pentru a rămâne asigurate.

Baza de calcul este formată din șase salarii minime brute pe țară, valabile la 1 ianuarie al anului în care se depune declarația unică. Din această sumă, se aplică cota de 10% prevăzută de lege.

Pentru anul 2025, calculul se face astfel:

Salariul minim brut pe economie: 4.050 lei;

6 x 4.050 lei = 24.300 lei;

10% din 24.300 lei = 2.430 lei/an pentru fiecare persoană aflată în întreținere.

În cazul în care un contribuabil declară două persoane aflate în întreținere, suma se dublează: 4.860 lei/an.

Acest mecanism este identic cu cel aplicat în prezent pentru persoanele fără venituri care doresc să fie asigurate în sistemul public, dar diferența este că acum el se extinde și asupra celor care înainte beneficiau de coasigurare gratuită.

Conform noilor prevederi, plata CASS se face în două tranșe:

25% din sumă – se achită la momentul depunerii declarației unice;

75% din sumă – se achită până la 25 mai a anului următor.

Reprezentanții CNAS subliniază că „se menține calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declarației unice”. Cu alte cuvinte, chiar dacă plata integrală se face în două etape, accesul la servicii medicale nu este întrerupt pe perioada respectivă.

Noul cadru legal nu vizează doar persoanele aflate în întreținere, ci și alte categorii care, de la 1 august 2025, vor pierde calitatea de asigurat dacă nu achită contribuția:

părinți aflați în concediu pentru creșterea copilului (care primesc indemnizația lunară aferentă);

persoane aflate în concediu de acomodare (adopție);

beneficiari de indemnizație de șomaj sau alte drepturi de protecție socială;

pensionari cu venituri ce depășesc 3.000 de lei;

persoane persecutate politic, deportați, veterani și revoluționari;

personal monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte.

Pentru multe familii, noua obligație va însemna un cost anual suplimentar semnificativ. De exemplu, un angajat care are în întreținere un părinte și un soț/soție fără venituri va trebui să plătească 4.860 lei/an, sumă echivalentă cu peste o lună de salariu mediu net din România.

Economiștii avertizează că această măsură, deși justificată din perspectiva echității contributive, ar putea împinge o parte din persoanele vulnerabile în zona de neasigurare medicală, ceea ce ar crea presiuni suplimentare pe serviciile de urgență și pe sistemul de asistență socială.