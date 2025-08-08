Ministerul Apărării Naționale (MApN) va acoperi toate costurile legate de pregătirea populației pentru apărare și de activitățile de recrutare-încorporare, cheltuieli suportate până acum de autoritățile locale.

Măsura este prevăzută în cel de-al doilea pachet fiscal-bugetar, care urmărește reducerea presiunii asupra bugetelor locale și eficientizarea cheltuielilor publice.

Potrivit proiectului legislativ, ministerul va achita contravaloarea serviciilor pentru care consiliile județene, locale și ale sectoarelor din București asigurau, până acum, infrastructura și dotările necesare centrelor militare: terenuri, clădiri, telecomunicații, sisteme informatice, autoturisme și alte echipamente.

De asemenea, MApN va prelua plata facturilor pentru utilități – energie electrică, termică, apă, canalizare, salubritate, servicii poștale, de telefonie și televiziune – aferente acestor centre. Lista cheltuielilor transferate include și lucrări de reparații, modernizări, achiziția de carburanți-lubrifianți, paza imobilelor și plata personalului neangajat în structurile armatei, dar implicat în comisiile locale de recrutare-încorporare.

Proiectul de lege mai prevede trecerea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului” din administrarea RA-APPS în cea a Ministerului Dezvoltării, pentru valorificarea spațiilor excedentare.

Pachetul fiscal-bugetar include și reduceri semnificative de personal:

desființarea a 6.060 de posturi de consilieri personali, cu o economie estimată la 193,92 milioane lei în ultimele patru luni din 2025 și 581,76 milioane lei anual;

reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Printre măsurile propuse se numără:

posibilitatea executării silite, începând cu 2026, a indemnizațiilor asistenților personali și a venitului minim de incluziune;

interconectarea bazelor de date fiscale (PatrimVen, DGPCIV) și publicarea listelor cu debitori persoane fizice și juridice;

transferarea către autoritățile locale a competenței de autorizare și impunere de taxe suplimentare pentru activități de jocuri de noroc;

drept exclusiv de avizare a organigramei bibliotecilor publice;

înființarea Fondului de Regenerare Locală, finanțat cu până la 5% din veniturile locale.

Executivul estimează că aceste schimbări vor crește capacitatea financiară a administrațiilor locale și vor contribui la o disciplină bugetară mai strictă în anii următori.