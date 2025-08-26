Florin Manole a afirmat pe Facebook că sectorul construcțiilor este în continuă dezvoltare și aduce multe beneficii comunităților, dar că acest lucru nu înseamnă că muncitorii de pe șantiere trebuie neglijați sau lipsiți de protecție, întrucât în joc este viața lor, nu doar profitul.

El a subliniat că pentru el, fiecare control reprezintă grijă față de oameni, siguranță la locul de muncă și respect pentru efortul lor, iar dezvoltarea nu are sens dacă nu ține cont de protecția și demnitatea celor care o fac posibilă.

„Sectorul construcțiilor este în continuă dezvoltare și aduce multe beneficii comunităților noastre. Dar asta nu înseamnă că cei care muncesc zi de zi pe șantiere trebuie neglijați sau lipsiți de protecție. În joc este și viața lor, nu doar profitul. Pentru mine, fiecare control înseamnă grijă față de oameni, siguranță la locul de muncă și respect pentru efortul lor. Dezvoltarea nu are sens dacă nu ține cont de protecția și demnitatea celor care o fac posibilă”, arată ministrul Muncii.

În perioada 12-18 august 2025, Inspecția Muncii a desfășurat a doua campanie națională de control în sectorul construcțiilor, vizând prevenirea accidentelor și combaterea muncii nedeclarate. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 629 de controale în domeniul relațiilor de muncă, fiind depistate 291 de persoane care lucrau fără forme legale.

Au fost aplicate 361 de sancțiuni contravenționale, dintre care 245 amenzi și 116 avertismente, în valoare totală de 6.067.900 lei, din care 5.516.000 lei au vizat munca nedeclarată. De asemenea, au fost dispuse 760 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM), 558 de angajatori au fost verificați, iar inspectorii au constatat 730 de nereguli. Pentru acestea au fost aplicate 681 de sancțiuni, din care 237 amenzi și 443 avertismente, în valoare totală de 1.404.500 lei.

Totodată, s-a dispus sistarea activității în 15 locuri de muncă și oprirea a 7 echipamente. Neconformitățile vizau lipsa echipamentelor de protecție împotriva căderilor de la înălțime, neelaborarea instrucțiunilor proprii de SSM și lipsa autorizărilor pentru anumite activități.

Inspecția Muncii a transmis că acțiunile de control vor continua, iar respectarea măsurilor dispuse va fi monitorizată constant, pentru a asigura siguranța și demnitatea muncitorilor din România.