Bogdan Glăvan a publicat joi o analiză pe Facebook, în care critică limitele planificării centralizate în administrația publică și subliniază dificultatea reducerii cheltuielilor bugetare fără criterii economice clare.

„În sistemul public (în socialism), unde criteriul profitului/pierderii nu se aplică, ești lipsit de busolă și e complicat să iei decizii. Într-un sistem planificat central nu te poți orienta. Ești în ceață”, a scris Glăvan, comparând situația cu „avionul doamnei von der Leyen, lipsit de GPS”, unde totuși există instrumente alternative de orientare.

Economistul a explicat că „orice decizie uniformă încalță pe toată lumea cu același pantof”, întrucât există „sute și mii de detalii, de circumstanțe specifice de timp și de loc”, așa cum au subliniat teoreticienii Israel Kirzner și Friedrich Hayek.

Glăvan consideră că administrația publică poate doar să imite sectorul privat, însă deciziile se bazează inevitabil pe discernământ și experiență practică. Ca soluție, el a propus ca guvernul să lase primarilor libertatea de a decide unde să reducă cheltuielile:

„O regulă teoretic mai bună decât tăierea universală a posturilor este tăierea anvelopei bugetare – să-i lași pe primari să decidă ei de unde taie, fiindcă ei știu mai bine, sunt mai aproape de problemele specifice locului, nu au același deficit informațional precum guvernul”.

În analiza sa, Glăvan a salutat declarația premierului Ilie Bolojan, care a anunțat că discuțiile de la Cotroceni au vizat găsirea unei formule pentru reducerea cheltuielilor publice: „Până la jumătatea lunii septembrie trebuie găsită formula pentru o reducere de 10% a personalului, efectivă”.

În final, economistul a concluzionat că dimensiunea excesivă a administrației publice nu mai poate fi ignorată: „Statul român este în mod cert supra-dimensionat și, indiferent cât de greu ne este nouă să descoperim exact unde este supra-dimensionat și cât de dificil îi este guvernului să acționeze punctual, ceva trebuie făcut pentru a reduce personalul administrativ”.