Vreme la extreme în România. Șefa ANM, Elena Mateescu, a vorbit despre cum va fi vremea în țara noastră în acest weekend, dar și în primele zile din septembrie.

Referitor la perspectivele lunii septembrie, șefa ANM a explicat:

„Luna septembrie va debuta cu o vreme frumoasă după finalul verii, care aduce, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, temperaturi ce caracterizează o vreme caniculară. Astăzi – un cod galben pentru cele trei judeţe: Timiş, Arad şi Bihor, unde vor fi temperaturi de 34 – 37 de grade Celsius. Deja în partea de Vest a ţării, acolo unde este în vigoare o atenţionare meteorologică de cod galben pentru temperaturi ridicate… consemnăm la această oră 34 de grade Celsius”.

Potrivit declarațiilor oferite de Elena Mateescu, sâmbătă, 30 august, canicula se va resimți în București și în șase județe: Ilfov, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj.

„Mâine vorbim de judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti… şi aici, valori de 34 – 36 de grade Celsius. Aşa cum spuneam la începutul intervenţiei, toamna va debuta cu o vreme frumoasă, pentru că, deja, prima zi va aduce temperaturi între 25 până la 32 de grade Celsius, condiţiile în care de 25 de grade reprezintă maxima unei zile de vară”, a mai explicat directorul ANM în cadrul intervenției telefonice.

Elena Mateescu a explicat apoi că „finalul verii, aşa cum ne-am obişnuit, de altfel, pe tot parcursul acestei veri, aduce şi fenomene de instabilitate, pe măsură ce masa de aer cald, pentru scurtă vreme, este înlocuită de o masă de aer mai rece – la început, în partea de Vest a ţării, acolo unde îşi vor face apariţia primele precipitaţii începând chiar de mâine: 15 – 25 l/mp, condiţii de grindină, vijelii. Şi… scăderea regimului de temperaturi în partea de Vest până la 27 de grade, cel mult, în timp ce în zona de sud, sud-est vorbim deja de temperaturi peste pragul unei zile de caniculă”.

Însă, ziua de duminică, mai spune ea, aduce o scădere în cea mai mare parte a ţării în ceea ce privește valorile de temperaturi: 23 – 33 de grade Celsius. Ea a adus în discuție și intervalele scurte de timp, de asemenea. Mateescu a explicat apoi că românii trebuie să se aștepte la cantităţi de apă, care pot să cumuleze 25 – 30 l/mp, vijelii, de asemenea, şi, posibil, condiţii de grindină.

În unele regiuni, mercurul din termometre va coborî până la 2 grade Celsius în nopțile răcoroase.

Elena Mateescu a precizat că apa Mării Negre nu se va încălzi semnificativ în perioada imediat următoare, ceea ce va face înotul mai provocator pentru turiștii aflați în concediu la sfârșitul verii sau începutul toamnei.

„La debutul toamnei, temperaturile se vor situa în jurul a 22 – 23 de grade, iar apa mării va fi între 15 – 18 grade Celsius”, a afirmat directorul general al ANM la Antena3 CNN.

Autoritățile recomandă verificarea periodică a aplicațiilor și avertizărilor ANM, evitarea expunerii la soare în orele de vârf când temperaturile ating pragul de caniculă (între 11:00 și 17:00), păstrarea alimentelor perisabile la temperaturi optime și asigurarea protecției culturilor agricole împotriva grindinei și furtunilor.