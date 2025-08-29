Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod Galben pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă vineri între orele 12:00 și 21:00. În acest interval, termometrele vor indica valori extrem de ridicate pentru sfârșit de august, cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.

Specialiștii atrag atenția că indicele temperatură-umezeală va atinge în anumite zone pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un nivel periculos de disconfort resimțit de populație. Aceste condiții sunt specifice valurilor de căldură intense, ce afectează în mod direct persoanele vulnerabile și activitățile desfășurate în aer liber.

Meteorologii au subliniat că intensitatea caniculei va fi accentuată de lipsa vântului și de radiația solară puternică din mijlocul zilei. În orele după-amiezii, riscul de insolație și de deshidratare este crescut, în special pentru copii și vârstnici.

Conform ANM, populația din aceste județe este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare și să consume lichide în mod constant pentru a preveni efectele negative ale temperaturilor extreme.

Meteorologii au anunțat o nouă avertizare pentru ziua de sâmbătă, când Codul Galben de caniculă se va extinde către sudul țării și va include Capitala. Intervalul vizat este între orele 12:00 și 21:00, perioadă în care se așteaptă temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.

Zonele aflate sub incidența acestui cod sunt municipiul București și județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov. În aceste regiuni, maximele se vor situa între 34 și 36 de grade Celsius, valori ce vor amplifica starea de disconfort resimțită de populație.

Indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă condiții greu de suportat în orele centrale ale zilei.

„Sâmbătă (30 august) în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități”, spun meteorologii.

Extinderea Codului Galben confirmă faptul că valul de căldură nu se limitează doar la vestul țării, ci va cuprinde treptat o parte importantă din sudul României.

În afara regiunilor aflate sub avertizare, restul țării va resimți valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă. În Banat, Crișana și Muntenia, maximele se vor situa frecvent între 34 și 36 de grade Celsius.

Meteorologii prognozează o menținere a acestui regim de căldură pe parcursul ultimei săptămâni din august și în primele zile din septembrie.

Ploile vor fi rare și se vor semnala doar izolat, în special după data de 3 septembrie. Regimul pluviometric scăzut va contribui la prelungirea perioadei de secetă, ceea ce poate influența negativ agricultura și nivelul de umiditate din sol.

Potrivit ANM, aceste condiții nu sunt neobișnuite pentru sfârșitul verii, dar persistența temperaturilor foarte ridicate la început de toamnă arată o tendință climatică tot mai frecventă în ultimii ani. Lipsa precipitațiilor va menține nivelul ridicat al disconfortului termic, chiar și în regiunile unde maximele nu ating valori extreme.

Meteorologii atrag atenția că valurile de căldură pot continua să apară sporadic și după debutul toamnei calendaristice, influențând în special zonele de câmpie și podișurile joase.

Meteorologii au prezentat și o prognoză extinsă pe patru săptămâni, care arată o lună septembrie cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, în special în sudul țării.

În prima săptămână, între 1 și 8 septembrie, valorile termice vor depăși mediile multianuale la nivel național, cu accent pe regiunile sudice. În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor rămâne în jurul valorilor normale.

Pentru intervalul 8 – 15 septembrie, se estimează o menținere a regimului termic peste limitele specifice în sud, în timp ce restul țării va înregistra valori apropiate de normal. Ploile vor fi ușor excedentare în zonele centrale și nord-estice, însă în celelalte regiuni regimul pluviometric se va menține la valori obișnuite.

În a treia săptămână a lunii, între 15 și 22 septembrie, temperaturile vor reveni la limite normale pentru această perioadă în toată țara. Precipitațiile vor fi însă ceva mai abundente în zonele montane și pe alocuri în cele centrale, menținând un caracter ușor excedentar față de media multianuală.

Ultima săptămână a lunii, între 22 și 29 septembrie, aduce valori termice apropiate de mediile climatologice în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, în limite normale, fără abateri majore.

Meteorologii subliniază că această evoluție indică o toamnă echilibrată, dar mai caldă decât ar fi fost de așteptat în mod tradițional.