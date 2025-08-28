Va ninge în luna septembrie în anumite zone ale țării, spre bucuria iubitorilor de zăpadă și a pasionaților de sporturi de iarnă. Conform datelor emise de meteorologii Accuweather, se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare spre finalul lunii septembrie, la Predeal. Totuși, există șanse să ningă și în zonele montane înalte.

Prima ninsoare va avea loc în data de 29 septembrie 2025. În acea zi de luni, vor fi doar 9 grade Celsius. Temperatura minimă va atinge -1 grad Celsius. Până atunci, însă, ploile își vor face prezența mai des în luna septembrie. În general, temperaturile maxime se vor situa între 22…9 grade Celsius, iar temperaturile minime se vor situa între -1…15 grade Celsius.

6 septembrie 2025, Predeal: se vor înregistra precipitații. Temperatură maximă de 18 grade, temperatură minimă de 9 grade.

15 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 17 grade, temperatură minimă de 9 grade.

16 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 16 grade, temperatură minimă de 9 grade.

17 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 17 grade, temperatură minimă de 9 grade.

20 septembrie 2025, Predeal: se vor înregistra precipitații. Valori termice maxime de 18 grade Celsius. Noaptea, temperaturile coboară până la 8 grade.

23 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 14 grade, temperatură minimă de 5 grade.

26 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 15 grade, temperatură minimă de 5 grade.

27 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 14 grade, temperatură minimă de 3 grade.

28 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 12 grade, temperatură minimă de 1 grad.

29 septembrie 2025, Predeal: va ninge. Temperatură maximă de 9 grade, temperatură minimă de -1 grad Celsius.

30 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 14 grade, temperatură minimă de 6 grade.

La rândul lor, meteorologii ANM au emis prognoza meteo până la jumătatea lunii septembrie. Dacă în alți ani toamna își intra rapid în drepturi și la începutul lunii septembrie începeau ploile, anul acesta vom avea parte de o vară târzie:

25 august – 31 august: Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

1 septembrie – 7 septembrie: Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

8 septembrie – 14 septembrie: Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

15 septembrie – 21 septembrie: Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.