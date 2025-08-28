Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o atenționare cod galben pentru Timiș, Arad și Bihor. Specialiștii prognozează că vineri, 29 august, temperaturile vor ajunge la valori deosebit de ridicate. Intervalul vizat este cuprins între orele 12:00 și 21:00, perioadă în care se vor înregistra maxime de până la 37 de grade.

În același timp, experții atrag atenția asupra faptului că disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală este așteptat să depășească, pe arii restrânse, nivelul critic de 80 de unități. Acest prag marchează situațiile în care organismul uman resimte mult mai greu temperaturile ridicate.

În prognoza emisă, meteorologii subliniază că valorile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade. Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să ia măsuri de protecție pentru a evita problemele cauzate de căldura extremă. Situația va fi monitorizată constant de către instituțiile abilitate.

„Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade”, spun cei de la ANM.

Conform datelor transmise joi, 28 august, temperaturile cresc în cea mai mare parte a teritoriului. Meteorologii prognozează o după-amiază călduroasă la nivel național, iar în Banat sunt posibile valori caniculare. Astfel, regimul termic va depăși media obișnuită pentru această perioadă.

Cerul se va menține predominant senin, favorizând acumularea de căldură. Vântul va fi în general slab până la moderat, însă în Banat și în zona montană sunt posibile intensificări. Rafalele estimate pot atinge viteze de 40-50 km/h, conform precizărilor făcute de meteorologi.

Maximele termice la nivel național se vor situa între 26 și 35 de grade. Minimele vor coborî în depresiunile din estul Transilvaniei până la două grade, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest temperaturile nocturne vor ajunge la 21-22 de grade. Izolat, în zonele joase, este posibilă apariția ceții.

Pentru București, prognoza valabilă între joi, 28 august, ora 9:00 și vineri, 29 august, ora 9:00, indică o zi cu temperaturi ridicate. Valorile maxime nu vor depăși însă pragurile caniculare. Meteorologii estimează o temperatură de 31 de grade în timpul zilei.

Pe timpul nopții, minimele termice vor coborî până la 13 grade în anumite cartiere, însă în alte zone ale Capitalei se vor situa în jurul valorilor de 16 grade. Cerul va fi senin pe toată durata intervalului analizat, iar precipitațiile sunt excluse.

Vântul se va manifesta slab și moderat, fără fenomene de intensitate semnificativă. Aceste condiții vor accentua senzația de căldură pe timpul zilei, însă fără a genera disconfort termic accentuat. Bucureștenii vor resimți o zi tipică de sfârșit de august, marcată de soare și temperaturi ridicate.