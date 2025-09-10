eMAG pregătește vânzarea centrului logistic de la Dunaharaszti, în apropiere de Budapesta, o facilitate de peste 100.000 de metri pătrați, evaluată la 94 de milioane de dolari. Investiția inițială, ridicată la 100 de milioane de euro, a făcut din acest depozit primul și cel mai mare hub logistic al companiei în afara României.

Decizia vine pe fondul pierderilor semnificative înregistrate pe piața maghiară și al unui proces amplu de restructurare inițiat de Prosus, acționarul majoritar al eMAG. Subsidiara locală a închis recent și ultimul magazin fizic din Ungaria, după ce anterior transferase în România operațiunile de suport comercial și redusese substanțial activitatea operațională.

Impactul acestor măsuri este vizibil: numărul angajaților a scăzut de la 458 la 213 într-un singur an, iar pierderile raportate pentru anul fiscal 2025 au fost de 9,9 miliarde de forinți (aproximativ 29,5 milioane de dolari). Totuși, compania afirmă că a reușit să atingă pragul de rentabilitate în a doua jumătate a anului fiscal, chiar dacă bilanțul integral a rămas negativ.

Ultimul punct de vânzare eMAG din Ungaria și-a închis porțile luna trecută, conform informațiilor apărute în presa locală.

La nivel de grup, eMAG și companiile afiliate (Dante International SA, care include eMAG România, Fashion Days România, eMAG Bulgaria și o parte din operațiunile eMAG Ungaria) au raportat o cifră de afaceri de 9 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de anul precedent.

Doar pe piața românească, veniturile din 2024 s-au ridicat la 7,3 miliarde de lei, cu 17% mai mult decât în 2023.

În anul fiscal încheiat în martie 2025, eMAG a raportat o cifră de afaceri consolidată de 11,2 miliarde de lei, cu 12% mai mare decât în exercițiul precedent.

Compania a contribuit la bugetul de stat cu taxe de aproximativ 900 de milioane de lei și pregătește un nou program investițional, în valoare de peste 1,2 miliarde de lei pentru următoarele 12 luni.

Prosus, listată la bursă în Amsterdam și deținătoare a 81,1% din acțiunile eMAG, a anunțat că vânzarea depozitului maghiar ar urma să fie finalizată până în aprilie anul viitor. Restul acțiunilor grupului rămân în portofoliul antreprenorului Iulian Stanciu.