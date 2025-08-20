Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operaţiunea notificată privind achiziţionarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. şi 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investiţional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022.

Investitorul a fost notificat asupra declanşării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacţiei, inclusiv profilul investitorului, implicaţiile asupra infrastructurii critice naţionale şi posibilele consecinţe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) propunerea de neavizare a operaţiunii notificate.

„Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparţine CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării. Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) îşi reafirmă angajamentul de a acţiona cu profesionalism, imparţialitate şi rigoare, în conformitate cu legislaţia naţională şi obligaţiile internaţionale ale statului român, pentru protejarea securităţii naţionale a României”, a informat, miercuri, Secretariatul General al Guvernului.

E.ON România coordonează activitatea companiilor grupului E.ON în sectorul energetic din țară. Obiectivul companiei este să consolideze poziția E.ON pe piața românească și să asigure furnizarea sigură de gaze și electricitate pentru clienți. Compania își dorește să fie recunoscută ca furnizor de soluții eficiente, accesibile și sustenabile, care aduc confort oamenilor.

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieței de energie. În România este prezent de 16 ani. Companiile principale sunt Delgaz Grid (distribuție) și E.ON Energie România (furnizare), deservind circa 3,4 milioane de clienți. Rețeaua de gaze naturale măsoară 23.300 km, iar cea de electricitate 82.300 km.

De la intrarea pe piață, E.ON a investit aproximativ 2,1 miliarde de euro, mai ales în modernizarea rețelelor. În plus, contribuțiile la bugetul de stat și local se ridică la 3 miliarde de euro.

MVM Group (Magyar Villamos Művek) este o companie de stat din Ungaria, un grup energetic important în țară și un jucător semnificativ în Europa Centrală și de Est. Compania deține monopolul asupra producției, distribuției și vânzării de electricitate în Ungaria și are un rol strategic pentru securitatea energetică a țării.

Activitățile MVM includ:

Producția de energie: Compania operează centrale nucleare, pe gaz și surse regenerabile.

Distribuția de energie: MVM gestionează rețeaua electrică și asigură livrarea sigură a energiei.

Vânzarea de energie: Este un furnizor major de electricitate pentru gospodării și firme din Ungaria.

Importanță strategică: Compania joacă un rol esențial în menținerea independenței și securității energetice a Ungariei.

MVM are planuri ambițioase pentru viitor, vizând dublarea capacității de producție până în 2035, prin investiții în energie regenerabilă, nucleară și gaz natural.