Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu ,nu va fi prea afectat de măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan.

Cosmin Georgescu, este proprietarul școlii „Tennis Club By The Lake”, situată pe Șoseaua Nordului 7-9 din București. Aici, el este asociat cu Andrei Săvulescu, fost jucător profesionist de tenis. „Tennis Cluh By The Lake” se află pe malul lacului Herăstrău. Cosmin Georgescu este asociat cu 50%, cealaltă jumătate fiind deținută de Andrei Săvulescu.

„Tennis Club By The Lake” funcționează prin societatea: Shinktennisclub SRL, care a fost deschisă în urmă cu șase ani și are un singur angajat. În anul 2024, compania a avut o cifră de afaceri de aproape 300.000 de lei.

Totuși, Georgescu și Săvulescu au înregistrat pierderi pe firmă, anul trecut, cu puțin peste 35.000 de lei. În anul fiscal precedent, Shinktennisclub SRL a declarat un profit de 62.000 de lei. Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, Georgescu are datorii de 77.000 de lei și creanțe de 44.000 de lei, la un capital subscris de 1.000 de lei.

Guvernul Bolojan a anunțat majorarea capitalului social la 5.000 de lei, însă această măsură fiscală se va aplica doar firmelor cu venituri de peste 395.000 de lei, însă firma lui Georgescu nu atinge această cifră de afaceri. Ea intră la altă categorie, cea pentru care pragul minim crește de la 200 de lei la 500 de lei. De altfel, cei doi asociați n-ar trebui să se îngrijoreze nici pentru impozitarea dividendelor pentru că firma lor nu se află, în prezent, pe profit. La finalul anului 2024, Shinktennisclub deținea 16.500 de lei în conturi.

Totuși, fiul lui Călin Georgescu nu face bani din tenis doar prin această firmă, ci și printr-un ONG intitulat „Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake”.

În anul 2024, „Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake” a avut încasări de aproape 1.000.000 de lei, fiind în creștere cu 163% față de anul 2023, și un profit de peste 85.000 de lei, fiind în creștere cu 321% față de anul 2023. „Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake” are capitaluri de 225.000 de lei și datorii de 5.800 de lei.