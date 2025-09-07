Călin Georgescu a explicat că site-ul se promovează sub denumirea „Călin Georgescu Invest”, dar în documentele de confidențialitate apare o altă firmă, „Sorin Constantinescu Invest”. El a atras atenția că acest lucru dovedește nu doar o identitate falsă, ci și intenția de a crea confuzie.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a spus că se folosesc fotografii trucate și date false, fără consimțământul său. În plus, lipsește orice mecanism transparent privind prelucrarea datelor personale.

„Site-ul calingeorgescuinvest.eu este un site suspect, cu indicii clare de fraudă. Nu am nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ, în scopuri financiare, inclusiv o fotografie trucată.

Am constatat următoarele ilegalități: Site-ul se prezintă „Călin Georgescu Invest”, dar în Politica de confidențialitate figurează o altă firmă (Sorin Constantinescu Invest), ceea ce creează o identitate nu doar falsă, ci și confuză. Se utilizează date și imagini false. Lipsesc mecanisme transparente privind prelucrarea datelor personale. Cu sprijinul avocaților mei am întreprins toate demersurile legale în vederea stopării acestor practici ilegale și în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate. Vă recomand cu tărie: NU transmiteți date personale !! NU efectuați plăți sau investiții pe acest site !!”, a transmis Călin Georgescu într-o postare pe Facebook.

Nu este prima dată când Călin Georgescu reclamă astfel de practici. În iulie, el semnala că lucrarea sa „Cumpăna României” este comercializată fără acordul său, sub o formă modificată, pe o platformă online din România. Autorul a susținut că volumul este vândut de firma Enso Books SRL, într-o ediție contrafăcută, cu pasaje alterate și conținut tendențios.

El a atras atenția că achiziția acestei versiuni înseamnă sprijin pentru o ilegalitate și a precizat că a sesizat deja Parchetul, Poliția, ORDA și instanțele civile.

Într-o altă postare, datată 30 iunie 2025, Georgescu a menționat și compania ROLCRIS IMPEX SRL, pe care a acuzat-o că ar fi tipărit și pus în vânzare volumul fără contract și fără drepturi legale. Potrivit lui, datele de copyright afișate sunt false, iar lipsa oricărei înțelegeri scrise dovedește caracterul ilegal al acțiunii.

Călin Georgescu a anunțat că a inițiat toate procedurile legale necesare, cu sprijinul avocaților săi, atât împotriva site-ului suspect care îi folosește imaginea, cât și împotriva companiilor acuzate de comercializarea neautorizată a volumului „Cumpăna României”.

