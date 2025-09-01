Judecătoria Sectorului 4 a decis, pe 13 octombrie 2022, ca firma Nopark SRL, administrată de Alexandra Roxana, nora lui Călin Georgescu, să plătească suma de 28.457,80 lei, reprezentând chirii restante și penalități de întârziere.

Potrivit datelor consultate de FANATIK, creanța a fost reclamată de Voluthema Property Developer SA, care a arătat că, în baza contractului de închiriere nr. 168 încheiat pe 3 martie 2021, Nopark SRL beneficia de folosința unui spațiu de 121,9 metri pătrați situat pe Splaiul Unirii nr. 16, împreună cu utilitățile necesare activității, și avea obligația de a plăti chiria lunară de 333 de euro, exclusiv TVA.

Instanța a reținut că debitoarea nu a achitat facturile emise în perioada 1 iulie 2021 – 2 iunie 2022, în pofida notificărilor transmise prin scrisoare recomandată, și că penalitățile de întârziere prevăzute în contract, de 0,1% pe zi din suma datorată după 15 zile de întârziere, sunt datorate și constituie o creanță certă, lichidă și exigibilă.

Judecătoria Sectorului 4 a apreciat că creanța creditoarei era clar stabilită prin contract și facturile fiscale, iar termenul de plată fusese depășit. În consecință, instanța a decis obligarea Nopark SRL la plata debitului principal, de 24.013,58 lei, precum și a penalităților de întârziere calculate de la scadența fiecărei facturi până la achitarea integrală a datoriei.

În ceea ce privește familia Georgescu, Cosmin Georgescu, fiul cel mare al lui Călin Georgescu, administrează un club de tenis din Herăstrău, pe terenuri de zgură proprietate a Primăriei Capitalei, și a fost jucător de tenis în adolescență, fiind trimis de tatăl său în Germania și Austria pentru formare sportivă. Cosmin este căsătorit cu Alexandra Roxana, fiica lui Mihai Neagu, fost șef al PDL Giurgiu și fost președinte al consiliilor de administrație la Nuclearelectrica și Compania Națională a Uraniului.

Nopark SRL a fost înființată în martie 2017 de Alexandra Ioana, împreună cu Cosmin Ghiță, care ulterior a devenit director general la Nuclearelectrica, funcție pe care o deține și în prezent.