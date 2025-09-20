Cum își „citeau” viitorul fetele în trecut? Superstiții populare românești despre nuntă. Vei avea un soț bogat sau un soț sărac?

În folclorul românesc, căsătoria nu este doar o decizie socială — este și o scenă plină de ghiciri și ritualuri prin care tinerele (și nu numai) încearcă să-și „citească” viitorul. În epoca rețelelor sociale, aceste credințe supraviețuiesc între postări nostalgice despre obiceiuri populare.

Ghicirea „calității” viitorului soț — bogat sau sărac — are la rândul ei un cod larg răspândit. De exemplu, păsările văzute de dimineață sunt un exemplu clasic: o cinteză sau un porumbel ar fi semne bune (soț bogat), în timp ce o vrabie ar anunța sărăcie.

De altfel, dacă o fată găsește o monedă se zice că va da de noroc, dacă găsește un ac, poate fi semn de lipsuri. Ploaia la nuntă — paradoxal — este văzută adesea drept un semn de noroc, în timp ce întâlnirea cu un corb poate aduce ghinion.

În Muntenia, fetele care visau zestre, pâine sau bani, după ce îşi așezau sub pernă o bucată din zestrea familiei, credeau că „vor prinde” un soţ cu stare bună.

În Transilvania, în Ajunul Anului Nou, fetele turnau ceară topită într-un vas cu apă. Dacă ceara forma o coroană sau o pată mare → viitor prosper. Dacă ceara forma forme mici și dezordonate → necazuri materiale.

În Moldova, fetele puneau nuci în apă și urmărea comportamentul lor. Dacă nucile se scufundau, era semn că viitorul soț era sărac. Dacă pluteau sau se îndreptau spre malul cu apă lină, era semn că va fi bogat.

În Dobrogea, fiecare membru al familiei arunca un bob de grâu pe vatra încinsă. Dacă bobul sărea mult, era semn de prosperitate. Dacă nu sărea sau se stingea, era semn de ghinion.

În Bucovina, fetele puneau un inel într-un pahar cu apă și observau cum se comportă. Dacă obiectul plutea sau se mișca spre ele, se credea că viitorul soț va fi bogat. Dacă se scufunda, era semn de sărăcie.

În Maramureș, fetele se uitau într-o apă liniștită în nopțile de sărbătoare. Dacă vedeau fața unui bărbat bine îmbrăcat, era semn că se vor mărita cu un bărbat bogat. Dacă fața era modestă sau murdară, viitorul soț va fi sărac.

În Oltenia, de sărbători, fetele aruncau ceară în foc și urmăreau flacăra. Flacără mare și dreaptă însemna bogăție. Flacără mică, pâlpâind sau fum însemna sărăcie sau necazuri.

Superstițiile de nuntă, oricât de fascinante sunt, fac parte din patrimoniul folcloric al României. Ele reflectă speranțele unei comunități care visa la stabilitate pentru tinerii căsătoriți. Bogăția visată de fete și băieți nu se măsura doar în bani ori zestre, ci în puterea de a ridica o casă trainică și în binecuvântarea de a avea copii sănătoși.

Astăzi, știm că destinul nu se citește în vise, ci se construiește prin iubire, încredere și muncă împreună. La Capital.ro, privim aceste tradiții populare ca pe un tezaur cultural, nu ca pe modalități reale de a prezice viitorul.