Și dacă de pomeni electorale am mai auzit, de nunți electorale nu, și asta a făcut ca evenimentul de sâmbătă, 27 august, căsătoria dintre George Simion, liderul AUR, și Ilinca, o tânără de 24 de ani, să fie unul inedit, care a atras atenția, atât celor interesați de AUR și George Simion, cât și celor care nu au vrut să audă de așa ceva, speriați de curentul naționalist care atinge anumite pături sociale ale României și care se sperie cetățenii mai elevați și cu spirit civic că liderul AUR va fi următorul președinte al României în 2024.

Și da, evenimentul a fost unul cu iz politic, cum este orice gest făcut de Simion în ultimii ani, oamenii chiar au strigat către el că îl vor președinte și că este singura salvare a României, dar acest lucru este normal. Cei mai mulți dintre participanți au fost membri AUR veniți din toate colțurile țării și chiar din străinătate, după ce am întâlnit români veniți din Anglia sau Germania pentru acest eveniment. Însă nu consider că această nuntă a făcut o serie de nesimpatizanți AUR să adere la formațiune după nuntă, iar impactul avut la televizor s-a datorat mai mult spectacolului în sine, având numeroși artiști care au cântat non-stop de la ora 14 când a început petrecerea până după miezul nopții și RTV a difuzat în exclusivitate tot evenimentul, având probabil o înțelegere cu Simion, mai ales că și Victor Ciutacu a fost unul dintre invitații importanți ai evenimentului. Vorbind totuși de alegeri și șansele liderului AUR de a intra la guvernare sau chiar de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale, mu uitați totuși că anul electoral 2024 va fi unul plin, cu 4 rânduri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, care va toca fiecare partid în parte și va face atmosfera și presiunea socială din România să fie insuportabile pentru mulți.

George Simion, omul zilei de sâmbătă în România

Dacă până acum eram obișnuiți ca mireasa să fie în centrul atenției la nuntă, de această dată mirele a fost cel vizat, el vorbind cel mai mult și fiind mereu în centru atenției, în timp ce mireasa a fost mai în largul ei în cadrul nunții restrânse, cel de-al doilea eveniment al serii, care a avut invitați senatori și deputați AUR, vedete de televiziune sau diferiți artiști ori persoane importante. Totuși, și Ilinca s-a făcut plăcută după ce a dansat singură în mijlocul mulțimii la concertul Plăieșii spre exemplu, una dintre cele mai cunoscute ansambluri din Republica Moldova. Unde mai pui că a cântat și Phoenix, iscând un adevărat scandal după ce Nicu Covaci a recunoscut că noul imn AUR va fi cântat de către ei. De asemenea, a fost invitată și o formație de aromâni și mărturiile de la nuntă au fost magneți de frigider cu România Mare, care cuprindea și Basarabia.

Nu au fost 10.000 de participanți niciodată într-un singur moment al evenimentului, dar numărul oamenilor care s-au perindat prin zonă pe parcursul întregii zile depășește cu siguranță 5.000, făcându-l practic incomparabil cu alte evenimente asemănătoare, fie și cele organizate doar pentru a strânge voturi și capital politic.

A câștigat liderul AUR capital politic în urma nunții sale?

Totuși nu văd motive de panică electorală sau răsturnări de situație mai mari decât accederea AUR în Parlament la ultimele alegeri, chiar dacă ne place circul ieftin și ne place să ne simțim mereu superior semenilor noștri, cum mulți îi consideră pe românii de la țară în special, în mare simpatizanți ai PSD și AUR, lucru început chiar de președintele țării, Klaus Iohannis, atunci când PSD era dușmanul cel mai mare, cu toate că discriminarea privind apartenența politică a fiecăruia este interzisă în România și se pedepsește prin lege.

George Simion are o nișă, o nișă care pare că și-a atins deja potențialul maxim și care nu poate crește decât într-un anumit procent în rândul alegătorilor și acest lucru depinde mai mult de ce fac restul partidelor importante și nu de ei neapărat. Mai mult, cum se află în Opoziție, AUR nu are foarte mult spațiu de manevră și singura mișcare de forțe se învârte în jurul paginii de Facebook a liderului AUR, care a reușit performanța de a strânge aproape 100.000 de like-uri la o singură postare. Vorbim de naționaliști care deplâng măreția interbelică a țării, de oameni sătui de situația din prezent, cei care vor o schimbare și doresc pe cineva care să îi reprezinte și pe ei, de oameni mai săraci, din păturile sociale mai joase ori din medii defavorizate, precum orașe de provincie sau zona rurală, de oameni care spun că își iubesc țara și încă păstrează tradițiile ortodoxe, vezi și cum slujba religioasă a fost oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Vina va rămâne în continuare a partidelor aflate la cârma țării

Și dacă ei vor lua mai multe procente decât era preconizat asta este doar vina PSD, PNL și USR care nu au putut să vină cu variante și mesaje mai bune prin care să facă românii să simtă că sunt reprezentanți și auziți. Mai mult, și aceste partide aflate în prezent la cârma țării ne țin în continuare într-un circ la fel de ieftin și într-o ceartă și un scandal continuu care afundă și mai mult alegătorii și îi va îndemna spre alegeri mai extreme sau mai rău, spre o neprezentare la vot. De asemenea, în anumite bule de pe rețelele sociale se induce o panică acută și se vrea însuflețirea dorinței electorale și dorinței de vot din răzbunare, mergând în continuare pe alegerea răului cel mai mic.

Și cum oameni precum Dragnea nu mai sunt în atenția publicului, și DNA nu mai face dosare pe bandă rulantă care să promoveze ideea de corupție la cel mai înalt nivel, acel rău absolut care face oamenii să reacționeze, se caută un nou rău, se caută o împărțire în tabere și insuflarea fricii că vin „legionarii” peste noi și compară nunta liderului AUR cu nunta liderului legionarilor, Corneliu Zelea Codreanu, la care au participat peste 100.000 de oameni și a fost apogeul mișcării de extremă dreapta în România. Totuși, nici simpatizanții AUR nu îl consideră pe Simion urmașul liderului fascist, pe motiv că nu se va ridica niciodată la nivelul lui și că trăim o altă eră pur și simplu. Curentul extremist vine mereu la pachet cu vremuri de criză și acestea sunt momentele în care oamenii de rând vor altceva din pură disperare, mai ales atunci când nu se simt atrași de mesajele și impactul deciziilor venite de la cârma țării, președinte și Guvern.

Când premierul Ciucă plictisește cu discursuri lungi, fără noimă și impact, este normal ca poporul să se ducă spre variante de discurs care sunt mai pe gustul lui și mai din popor. Dar repet, panica indusă de eveniment în sine nu își are locul. Oamenii au venit în primul rând pentru petrecere în sine și pentru merindele și băutura gratis puse la dispoziție. Membrii AUR nu au plătit transportul, doar cei care nu erau în partid au fost obligați să dea cei 90 de lei pe transportul din București, cum a fost și cazul meu.

Drum lung, de cinci ore, și la dus și la întors

Am plecat sâmbătă dimineața din București, cu un autocar plin de membri AUR de toate vârstele, de la tineri de 20-30 de ani, până la persoane în vârstă, care treceau de 60 de ani. Pe drum, s-au făcut pauze, oamenii au primit mâncare, apă și bătură, așa cum le șade bine nuntașilor aflați în drum spre eveniment. S-a râs, au cântat cântece patriotice și nu numai, au dormit sau au discutat, vorbind despre ce îi așteaptă. Când am ajuns, toți s-au îmbrăcat în ii sau costume populare și s-au îndreptat spre cununia religioasă care începuse deja când am ajuns noi, într-o învălmășeală teribilă și pe o căldură dogoritoare de Oltenia la amiază. Aceștia chiar pregătiseră o surpriză pentru Simion, dar amenințarea cu bombă le-a stricat toate planurile. Pe drum s-au împărțit cărticele cu cântece patriotice. Spre dezamăgire lor, au fost obligați să renunțe la acest moment.

Drumul de întors a fost și mai obositor, toți fiind obosiți, dar excitați de cele întâmplate. Oboseala i-a cuprins treptat pe toți, mai ales că am ajuns în București în jurul orei 5:00 dimineața.

Cine au fost participanții la eveniment și cum s-au comportat

Da, în mare parte au participat oameni de rând, localnici din comună sau din localitățile din jur, ori membri de partid aduși cu autocare sau veniți cu mașini personale din toate colțurile țării și chiar din Republica Moldova. Mulți dintre aceștia au fost oameni care nu au mai fost de mult la un bâlci, oameni care nu și-au mai permis de ani de zile să mănânce și să bea pe săturate, să cânte și să danseze, într-o petrecere câmpenească all-inclusive, cum am numit-o eu, deoarece fiecare a reușit să se ghiftuiască și să consume cât de mult a putut, așa cum fac toți românii când ajung la all-inclusive ieftin în Bulgaria.

Mâncarea a fost bună, atât sarmalele, cât și micii sau grătarul și chiar din belșug, cu toate că mămăliga a lăsat de dorit. Oamenii au apreciat și brânza oferită de Becali.

Mulți au înfrunțit mâncarea, lăsând-o de izbeliște pe mesele organizate sub niște corturi imense. O mașină de gunoi a strâns non-stop deșeurile, dar spre finalul petrecerii zona era împânzită cu caserole goale de mâncare și doze de bere sau sticle de apă. Berea și vinul s-a terminat târziu, în jurul orei 23:30. Chiar dacă băutura a fost mai mult caldă, neavând timp să se răcească în frigiderele puse la dispoziție, și vinul și berea s-au consumat până la refuz, nu puține fiind cazurile în care oamenii s-au îmbătat pe căldura dogoritoare.

Totuși, trebuie precizat că a existat și o altă nuntă, normală, de fițe, cum face orice politician care se respectă, de parte de ochii oamenilor de rând veniți la câmpenească. George Simion a avut printre invitați senatori și deputați AUR, vedete de televiziune, artiști și chiar lăutari care s-au întrecut în dedicații pe bani și diferite pariuri. Și acolo s-a băut mult, s-au mâncat berbecuți la proțap, iar presa și nuntașii de rând nu au avut acces, fiindu-le permisă intrarea doar celor care aveau brățară albastră, locul fiind înconjurat de agenți de pază care te depistau imediat dacă încercai să faci poze sau să filmezi și te rugau să părăsești zona.

Oamenii de rând, cei care s-au bucurat cel mai mult de eveniment

Vedetele zilei nu au fost George Simion și Ilinca Munteanu, actuală Simion, au fost oamenii săraci, care nu au fost vreodată la un all-inclusive și nu au simțit ce înseamnă cu adevărat ghiftuirea pentru că nu și-au permis-o niciodată. Și de aceste lucruri nu ar trebui să râdem, ci să ne simțim prost față de discrepanțele sociale care există acum în România. Nimeni nu a avut nimic de reproșat pentru că totul a fost gratis. Totuși, agenții de pază din zonă și cei care au pregătit băuturile și mâncărurile au fost exasperați de agitația oamenilor care se îngrămădeau la cozi pentru a face rost de merinde. Unii chiar săreau coada sau mergeau de mai multe ori pentru a lua din mâncare și la pachet. Plasele erau la mare căutare spre seară pentru a lua de-ale gurii și pentru acasă.

Întreg evenimentul a costat cu adevărat o avere, cu toate că George Simion a primit o sumedenie de donații de la oameni cu stare care îi împărtășesc credințele, printre care și Gigi Becali, fiind practic un festival în toată organizarea lui. Mai mult, pe o margine a perimetrului unde a avut loc petrecerea au fost instalate corturi în care meșteșugari din toate colțurile țării și-au scos la vânzare marfa pornind de la vase de lut de la Horezu, haine tradiționale din Maramureș, sucuri și gemuri naturale, miere, kurtos kolacs și altele. Aceștia nu au plătit nicio taxă de participare și au fost invitați de reprezentanții AUR din diferite județe.

Finalul a culminat cu un foc de artificii uriaș, care a durat mai bine de cinci minute și cu un dans al mirilor pe scenă. În același timp a început și nunta privată, departe de ochii privitorilor de rând.

În loc de încheiere

Nu am și nu am avut niciodată o simpatie pentru George Simion și partidul său. Îl știu cu mult timp înainte de a ajunge unul dintre liderii AUR, de când organiza tot felul de evenimente unioniste încercând să aducă în discursul public unirea României cu Republica Moldova. Mereu l-am considerat prea scandalagiu și prea naționalist și extremist pentru gustul meu. Bine, prin natura meseriei mele mă consider apolitic și nu am niciun lider politic la ora actuală care să îmi câștige interesul sau admirația. Însă, un lucru este sigur, și simpatizanții AUR sunt oameni și mai presus de atât români, poate mai români decât mulți dintre cei care îi acuză tot timpul de orice, verbal sau prin rețele de socializare. Și dacă doar râdem de ei și de comportamentul ori suferințele și neajunsurile lor nu avem nimic de câștigat, doar de pierdut.

Întregul fenomen este unul amplu, extrem de complicat social și chiar mai greu de explicat. Dar și ei unt și mai buni, și mai răi, și mai deștepți, și mai proști, și mai liniștiți, și mai gălăgioși, și mai frumoși, și mai urâți, ca noi toți de altfel. Știu și ei să râdă și să se bucure chiar dacă pentru mulți viața pare zi de zi un sacrificiu întru supraviețuire. Toți vor o viață mai bună, toți vor să se bucure, să bea și să mănânce. Toți vor să fie ascultați, auziți și ajutați. Nu vă puteți imagina cât de mult înseamnă pentru un om de rând faptul că i se aduce un compliment sau că este făcut să se simtă important, fie și pentru câteva momente. Și asta reușește Simion să facă, extremist sau nu, într-o perioadă în care ura, scandalul și miștoul sunt la ordinea zilei și devin adevărate subiecte de interes național.

Și pare că nimeni nu mai este dispus sau nu mai vrea să își înțeleagă și să își respecte semenii, oricum ar fi ei. Îi privim de sus de multe ori doar pentru că am beneficiat de o educație puțin mai bună sau de venituri mai mari, că vara ne permitem să mergem la mare sau la munte și că avem bani de aer condiționat pe timp de caniculă și căldură în case când este frig. Dar toți suntem oameni și vrem să ne fie mai bine, iar fiecare face alegeri în această privință și tinde spre altceva decât nimicul sau puținul pe care îl au.

Da, îl putem acuza pe George Simion de populism și de intenție politică, lucru pe care l-a și recunoscut, totuși, nu mai văd alt lider politic din România care să mai încerce un experiment social asemănător în viitorul apropiat. Nu unul de această anvergură, acela de a hrăni și bucura mii de oameni pe parcursul întregii zile, gratis. Oamenii au jucat și dansat în fața scenii până la leșin și au mâncat până nu se mai puteau mișca de pe baloții de fân puși la dispoziție de organizatori. Toți au plecat de acolo mulțumiți și fericiți de ce au văzut și trăit.

Până și câmpeneștile PSD-iste cu care social-democrații obișnuiau să își atragă votanții în trecut nu mai sunt de actualitate sau se organizează la o scală mult mai mică. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la botezul liderului AUR, mai ales că George Simion spune că vrea șase copii și dacă într-adevăr va izbuti să candideze la alegerile prezidențiale, chiar dacă în prezent spune că este prea tânăr și că nu vrea să facă acest pas în 2024.

Trăim vremuri complicate și orice eveniment sau discurs politic este o oportunitate de a câștiga capital electoral. Rămâne de văzut cum se va descurca fiecare partid politic până în 2024, atunci când va fi un adevărat reset administrativ și politic pe toate planurile.