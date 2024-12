Podul dintre ani este însoțit de numeroase superstiții, iar oamenii respectă cu strictețe anumite obiceiuri pentru a atrage norocul. Data de 1 ianuarie este o zi cu semnificații speciale și fiind prima zi din noul an, aduce un set de reguli nescrise care trebuiesc respectate pentru a avea un an prosper. Află ce superstiții sunt importante în această zi și cum te pot influența acestea pe parcursul întregului an.

Prima zi din noul an și semnificația obiectelor

Potrivit site-ului crestinortodox.ro, primul lucru la care trebuie să fim atenți în prima zi a anului este obiectul pe care îl ținem în mână atunci când începe anul nou.

Se consideră că ceea ce vom atinge imediat după miezul nopții va influența cel mai important aspect al vieții noastre în anul care urmează.

Acesta este doar unul dintre multele obiceiuri care ghidează comportamentele din această perioadă.

Importanța dorințelor de Anul Nou

O altă superstiție importantă este legată de dorințele puse la miezul nopții. Se spune că dorințele nu trebuie exprimate cu voce tare, deoarece acestea nu se vor mai împlini niciodată.

Ele trebuie să fie rostite doar în gând, pentru a avea șanse mari de a se îndeplini. Această tradiție este foarte respectată în multe colțuri ale lumii, iar cei care nu o urmează pot risca să atragă ghinionul.

Ce să nu faci în prima zi a anului

În prima zi a anului, dacă intri în 2025 cu datorii sau fără bani în buzunar, se crede că vei avea un an dificil. De aceea, mulți oameni încearcă să adune bani noi, nefolosiți, și să aibă o bancnotă în fiecare portofel, pentru a atrage norocul.

De asemenea, în unele regiuni, există obiceiul ca oamenii să nu strănute în această zi, deoarece strănutul ar fi un semn rău.

Primul vizitator al anului

Un alt obicei spune că este foarte important să primești în casă prima persoană care îți bate la ușă pe 1 ianuarie. În unele locuri, se crede că dacă o femeie este prima care intră în casă, anul nu va fi favorabil. Se consideră că bărbații care te vizitează îți vor aduce un an prosper, în timp ce vizitele femeilor pot prevesti un an mai puțin favorabil din punct de vedere financiar.

Obiceiuri de Sfântul Vasile

În tradiția ortodoxă, 1 ianuarie este și ziua Sfântului Vasile, un sfânt considerat protector al oamenilor, care le ferește casele de rele.

În această zi, se respectă multe obiceiuri populare care au legătură cu prognoza vremii și cu bunăstarea în anul următor.

De exemplu, în Moldova, femeile desfac ceapa și aleg 12 foi, presărând sare pe fiecare. Ceapa este lăsată peste noapte, iar a doua zi este observată pentru a prezice cum va fi vremea în fiecare lună a anului.

Dacă ceapa este umedă, se va spune că luna respectivă va fi ploioasă, iar dacă este uscată, se preconizează o lună secetoasă.

Ce se spune despre vizitele musafirilor

Un alt obicei din ziua Sfântului Vasile spune că vizitele musafirilor sunt semnificative. Dacă o persoană înstărită intră prima dată în casa ta, se crede că întregul an va fi unul prosper.

În schimb, dacă musafirul este sărăcuț, se spune că anul nu va fi prea bogat.

Fetele nemăritate și ursitul lor

De asemenea, fetele nemăritate urmează tradiții speciale pentru a-și afla ursitul. Acestea confecționează punți din crenguțe de măr și le împodobesc cu diverse obiecte, cum ar fi un bănuț de argint, un inel sau mărgele.

Dacă punțile sunt acoperite cu brumă a doua zi, fetele vor călători cu un bărbat bogat. În caz contrar, vor întâlni un bărbat sărac.

Vinul și norocul

Se spune că vinul jucat pe masă în ziua de 1 ianuarie aduce noroc pe tot parcursul anului. Aceasta este o tradiție veche, respectată în multe colțuri ale lumii, care consideră vinul un simbol al prosperității și al împlinirii.

De asemenea, obiceiul de a bea vin în această zi este asociat cu o sănătate bună și energie pe tot parcursul anului.

Alte obiceiuri în prima zi a noului an

În ziua de Sfântul Vasile, este interzis să arunci gunoiul, deoarece acest gest este considerat un mod de a-ți alunga norocul din casă.

De asemenea, se recomandă ca persoanele care doresc să fie sănătoase și norocoase să se șteargă pe față cu un prosop în care au pus un ban de aur sau de argint.

Totodată, se spune că nu este bine să dormi în această zi, deoarece vei risca să fii leneș tot anul.

Semnificația capului de porc

Un alt obicei popular spune că pentru ca familia să aibă belșug, trebuie să fiarbă un cap de porc în ziua de Sfântul Vasile.

Aceasta simbolizează abundența și prosperitatea, iar tradiția spune că porcul, care merge înainte, este un simbol al bunăstării care va veni în viitor.

Feciorii și „Dezlegarea Anului”

În tradiția populară, feciorii din unele regiuni se adună pentru a „dezlega” anul și rodul. Aceștia colindă pe ulițe, făcând mult zgomot cu bicele și buciumele.

Se consideră că acest zgomot îndepărtează forțele malefice care ar putea aduce secetă și dăunători recoltei.

Este important să ai grijă de obiectele din casă și să nu spargi nimic în prima zi a anului. Conform tradiției, 1 ianuarie trebuie să fie o zi plină de bucurie, iar plânsul este considerat un semn rău.

De asemenea, nu este permis să folosești cuvinte urâte în ajunul sau în prima zi a anului, pentru a evita scandalurile și certurile, întrucât se crede că tot ce faci în această perioadă se va întâmpla pe parcursul întregului an.