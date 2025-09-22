Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a spus duminică seara că îşi doreşte ca activitatea Romaero să continue şi că nu vrea ca terenul companiei să ajungă pe mâna dezvoltatorilor imobiliari. El a subliniat că acolo ar trebui să se facă în continuare reparaţii, mentenanţă şi chiar construcţii de avioane, nu blocuri de locuinţe.

Ministrul a explicat că Romaero este în insolvenţă şi că datoriile cresc, iar compania încearcă să-l convingă că situaţia poate fi depăşită prin închirierea hangarelor. El a întrebat la TV dacă o firmă care produce avioane poate să supravieţuiască doar din chirii şi a sugerat că unii ar putea încerca intenţionat să ducă societatea în faliment, pentru a valorifica terenul de 35 de hectare.

Miruţă a mai arătat că doar în ultima lună cheltuielile Romaero au crescut cu 4 milioane de lei. El a spus că nu poate să stea deoparte şi să lase compania să se prăbuşească pentru că asta ar însemna că sprijină indirect transformarea terenului într-un ansamblu imobiliar. Ministrul a declarat că ştie că există interes pentru această variantă, dar că, atâta timp cât este el în funcţie, lucrurile nu vor merge în această direcţie.

El a numit un administrator special care să apere interesele ministerului – inginerul şi pilotul Cătălin Prunariu – şi că secretarul de stat Iulian Mărgeloi monitorizează cu atenţie partea financiară. Ministrul a concluzionat că există şanse reale ca Romaero să îşi revină, dacă este sprijinită corect, şi nu să fie împinsă spre faliment.

„Eu nu vreau ca unde este acum Romaero să apară rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri. Eu vreau că acolo să continui activitatea Romaero, mentenanţă de avioane, reparaţii de avioane şi chiar construcţii de аvioane. Romaero a intrat în insolvenţă şi de când a intrat în insolventă creşte în datorii. Romaero încearcă să mă convingă pe mine că depăşeşte situaţia actuală închirind hangarele. O companie care produce avioane va reuşi vreodată să producă bani din închiriere? De fapt, dorinţa unora este să agravezi situaţia financiară, poate intenţionat, pentru ca din insolvenţă să muţi în faliment… ochii ăia care acum sticlesc spre cele 35 de hectare de teren, să le vadă parcelate, vândute şi tranzacţionate… Eu nu vreau asta. Mă uit pe cifre, nu mă uit ce miorlăie câte cineva care poate e parte din aceste cifre. Cifrele arată că doar de luna trecută până acum au crescut cheltuielile Romaero cu vreo 4 milioane de lei. Şi eu ce să fac? Să mă uit cum se duc în zid şi să-i aplaud? Ar însemna că vreau şi eu ca acolo să nu mai fie avioane reparate, ci să se facă ansamblu imobiliar. Şi vă spun răspicat că nu vreau şi vă spun că, atâta timp când voi fi eu ministru, jocul ăsta va deveni diferit. Am informaţia că există interes pentru a se întâmpla asta. Cât de mare interesul, cum se descompune acest interes, care sunt etapele pe care alţii le urmăresc, sunt destul de previzibile. Am pus un administrator special acolo care urmăreşte interesele ministerului, care ştie foarte bine despre ce e vorba în acest domeniu. Este inginerul Cătălin Prunariu, celebrul pilot, om care înţelege foarte bine cum se desfăşoară businessul aici. Iulian Mărgeloi, unul dintre colegii care este secretar de stat deja numit, urmăreşte foarte atent toate liniuţele care implică banii acolo. Şi da, observaţia este că e spaţiu mare ca Romaero să revină la viaţă şi nu să meargă unde vor alţii.”, a spus ministrul.

Săptămâna trecută, directorul general al Romaero, Bogdan Costaş, şi-a dat demisia. Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a spus că a aflat vestea tot din presă.

El a comentat că directorul ştie bine de ce pleacă repede, pentru că raportul administratorului judiciar arată că datoriile companiei, apărute după intrarea în insolvenţă, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a mai spus, în cadrul unei intervenții la Digi24, că şantierul naval din Mangalia este un exemplu rar de platformă a statului care încă funcţionează şi că nu vrea să ajungă în insolvenţă sau faliment. El a explicat că, după un parteneriat cu o firmă privată, şantierul a acumulat datorii de 207 milioane de euro, mai mari decât valoarea lui. Totuşi, ministerul caută soluţii şi parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave.

Ministrul a adăugat că nu poate lăsa un şantier cu infrastructură modernă, muncitori pricepuţi şi capacitate mare de producţie să fie distrus. El a spus că există multă presiune şi dezinformare din partea unor grupuri interesate de soarta şantierului.

Miruţă le-a transmis celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere în el, afirmând că este singurul lor partener real din ultimii 15 ani şi că urmăreşte interesul statului şi al angajaţilor, nu al unor afaceri dubioase.