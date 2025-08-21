Statisticile confirmă că service-urile și comerțul cu piese auto au devenit motorul industriei, cu avansuri de două cifre, în timp ce vânzările de autovehicule noi au cunoscut o creștere modestă. Tendința arată că mulți români aleg să își prelungească durata de viață a mașinilor prin reparații și întreținere, pe fondul costurilor ridicate pentru achiziții noi.

Comerțul cu autovehicule din România a înregistrat o evoluție pozitivă în primele șase luni din 2025, cu o creștere de 3,5% a cifrei de afaceri, ca serie brută, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, deși ritmul de creștere nu este spectaculos, trendul ascendent se confirmă și este susținut în special de activitățile de service și reparații.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, cele mai mari creșteri au fost raportate în sectorul întreținerii și reparării autovehiculelor, cu un plus de 20%. Comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și activitățile de service pentru acestea, au consemnat o creștere de 18,5%. De asemenea, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a crescut cu 1,9%, iar comerțul efectiv cu autovehicule noi și second-hand a urcat cu 1,5%.

INS a raportat și date ajustate, ținând cont de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Potrivit acestor cifre, volumul afacerilor din comerțul cu ridicata și amănuntul de autovehicule și motociclete, precum și din întreținerea și reparația acestora, s-a majorat cu 2,7% în primul semestru al anului.

Această creștere confirmă faptul că piața auto din România rămâne pe un trend solid, în ciuda fluctuațiilor generate de factori externi, precum scăderea vânzărilor de vehicule electrice la nivel european sau presiunile inflaționiste, conform Agerpres.

Statisticile oficiale evidențiază o accelerare a pieței în luna iunie 2025. Comparativ cu iunie 2024, cifra de afaceri din comerțul auto a crescut cu 12,3%, ca serie brută. Creșterea a fost determinată de avansuri consistente în aproape toate segmentele: întreținerea și repararea motocicletelor (+31,8%), întreținerea și repararea autovehiculelor (+31,3%), comerțul cu autovehicule (+10,5%) și comerțul cu piese și accesorii (+9,8%). Ca serie ajustată, evoluția lunară a fost de asemenea pozitivă, cu o creștere de 9,9%.

Comparând datele din iunie cu cele din luna mai 2025, se observă o creștere de 11,9% a cifrei de afaceri totale din comerțul auto, ca serie brută. Cele mai mari avansuri s-au consemnat în comerțul cu autovehicule (+17,3%), urmat de comerțul cu piese și accesorii (+5,1%) și întreținerea și repararea autovehiculelor (+1,2%).

Singura excepție a fost comerțul cu motociclete, piese și accesorii, precum și service-ul pentru acestea, unde s-a înregistrat o scădere marginală de 0,3%. Totuși, chiar și pe acest segment, după ajustarea sezonală și a numărului de zile lucrătoare, piața a crescut cu 4,6%.

Datele INS arată că, în ciuda provocărilor economice, piața auto din România rămâne stabilă și chiar se află pe un trend de creștere în segmentele-cheie. Evoluția pozitivă a activităților de service și reparații sugerează că mulți români aleg să își prelungească durata de utilizare a autovehiculelor prin întreținere constantă, în loc să investească rapid în mașini noi.

Această tendință ar putea continua și în a doua parte a anului, mai ales în contextul în care costurile ridicate pentru vehiculele electrice și hibride încetinesc înlocuirea parcului auto. Totuși, pe termen lung, analiștii se așteaptă ca programele de sprijin și noile reglementări europene să stimuleze din nou comerțul cu autovehicule.