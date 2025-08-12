Toader Șteț a rămas un nume respectat în sportul românesc. Regretatul antrenor este pentru performanța istorică din 1998, când a reușit promovarea formației moldovene în prima ligă, învingând Electroputerea Craiova cu scorul de 2-1 în baraj.

În cariera sa de antrenor, a pregătit și alte echipe importante, printre care Laminorul Roman și Ceahlăul. Ca jucător, a evoluat la CSM Borzești, Minerul Motru, Dinamo Timișoara și Letea Bacău.

La doar 29 de ani, după absolvirea Facultății de Educație Fizică și Sport din Bacău, a debutat în cariera de antrenor, trecând direct de pe teren pe banca tehnică.

Momentul numirii sale la conducerea echipei Știința Bacău a fost unul neașteptat, în condițiile în care era încă jucător activ. Schimbarea a venit în urma plecării antrenorului principal de la acea vreme, iar contextul politic i-a transformat numirea într-o sarcină de partid.

Cu doar câteva etape înainte de finalul campionatului, Șteț a reușit două victorii care au convins conducerea să-l păstreze la cârma echipei.

Regretatul antrenor a vorbit într-un interviu despre momentul în care a obținut două victorii în campionat, iar șefii de la club s-au hotărât să nu mai aducă alt antrenor.

„Comuniştii le-au confiscat bunicilor toată agoniseala. Tata a plecat în 1954 la Motru unde s-a angajat, iar mama l-a urmat după câţiva ani. Chiar mă gândeam că aş vrea să merg undeva în ţară unde nu am mai fost. A contat şi faptul că la Bacău era echipa Ştiinţa în liga a II-a. Eram încă jucător activ la acea grupare. La primul moment am crezut că e vorba de o glumă, să-i pregătesc pe cei care îmi erau colegi de vestiar! Însă, pentru că plecase de puțin timp Sdrobiș de la echipă, am fost nevoit să accept. În plus, propunerea venise drept o sarcină de partid. Mai erau trei-patru etape până la final și mi-am spus că nu ar fi rău să încerc, măcar. După ce am obținut două victorii în campionat, șefii de la club erau hotărâți să nu mai aducă alt antrenor”, își amintea Toader Șteț.

De-a lungul anilor, Toader Șteț a rămas un exemplu de dedicare și perseverență în fotbalul românesc, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Moartea sa lasă un gol profund în comunitatea sportivă și în inimile celor care l-au cunoscut.