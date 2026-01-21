Stephen Chow, colegul său din filmul „Kung Fu Hustle” din 2004, a publicat un mesaj de comemorare pe Instagram, însoțit de o fotografie în care Bruce Leung apare într-o postură clasică de arte marțiale. Chow, în vârstă de 63 de ani, a ales un mesaj simplu prin care și-a exprimat respectul și amintirea față de actor.

La rândul său, Jackie Chan a reacționat pe platforma Weibo, declarând că a fost profund șocat de vestea morții lui Bruce Leung. Mesajul său a fost însoțit de o fotografie în care cei doi apar zâmbind în fața camerei, conform The Straits Times.

Chan a menționat că i-a fost greu să creadă informația, explicând că, în memoria sa, Bruce Leung a fost mereu un adevărat maestru de gongfu, extrem de priceput în artele marțiale tradiționale. Actorul a mai spus că Leung a fost un instructor excepțional de arte marțiale, care a interpretat numeroase personaje iconice și care a fost foarte iubit atât de colegii săi, cât și de public. Jackie Chan, în vârstă de 71 de ani, a adăugat și o notă personală, amintind de vremea rece și înnorată din Beijing și exprimându-și dorul față de prietenul său.

Reacțiile fanilor au apărut rapid și pe rețelele de socializare. Pe platforma X, un utilizator a scris că Bruce Leung a fost un actor legendar de arte marțiale din Hong Kong, a cărui prezență puternică pe ecran a influențat o întreagă generație și a făcut copilăria multora de neuitat, subliniind că moștenirea sa va fi profund regretată.

Un alt fan, pe Facebook, a remarcat că rolul lui Leung din Kung Fu Hustle a schimbat tonul unui film conceput inițial ca o comedie și a menționat că nu se plictisește niciodată să urmărească pelicula în mod repetat.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantul lui Bruce Leung pe 19 ianuarie, actorul a murit pe 14 ianuarie, în Shenzhen, în urma unei boli, fiind înconjurat de familie. Deși afecțiunea exactă nu a fost făcută publică, prietenul său, actorul din Hong Kong Tin Kai Man, a precizat că decesul a survenit din cauza unei insuficiențe cardiace.

Informația despre moartea lui Bruce Leung a devenit publică pe 18 ianuarie, după ce pe contul său de Douyin a fost postat un mesaj de adio scris de actor. Bruce Leung și-a început cariera în lumea divertismentului în anii 1970 și a devenit cunoscut pentru numeroasele sale roluri memorabile. Printre filmele în care a jucat se numără The Dragon Lives Again din 1977, Magnificent Bodyguards din 1978 și Gallants din 2010, producții care au contribuit la consolidarea statutului său de figură importantă a cinematografiei de arte marțiale din Hong Kong.