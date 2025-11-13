Compania românească, lider pe piețele de mezeluri și ready-meals, a atras un interes extrem de ridicat din partea investitorilor de retail, aceștia subscriind de 42 de ori tranșa dedicată lor, respectiv de 32 de ori după realocare. Aceasta reprezintă cel mai mare grad de subscriere pentru o ofertă publică desfășurată pe piața locală de capital.

Campania a evidențiat expertiza pluridisciplinară a echipei Rogalski Damaschin, capabilă să transforme încrederea publică în valoare economică. Strategia de comunicare a urmărit amplificarea capitalului de încredere construit de Cris-Tim în cei peste 30 de ani de activitate și a oferit acces transparent la informații și planuri de business, proiectând această încredere și în viitor.

„Acesta este al treilea proiect de IPO în care contribuim cu expertiza noastră de comunicare strategică. Este însă primul derulat în plină epocă a dominației algoritmilor și inteligenței artificiale, despre care știm cum modifică accesul oamenilor la informații. Ceea ce nu s-a modificat este modul în care companiile își construiesc și comunică succesul. Am găsit în Cris-Tim Family Holding o echipă care a înțeles ce trebuie făcut diferit în contextul de acum, chiar dacă subiectul este unul foarte bine reglementat. Rezultatele obținute prin această abordare creativă a comunicării pentru IPO ne-au confirmat toate ipotezele strategice. Pentru mine, acesta este proiectul din care am învățat cel mai mult despre impactul pe care comunicarea îl are asupra succesului în afaceri”, a declarat Eliza Rogalski, Founder & Managing Partner, Head of Corporate Reputation Rogalski Damaschin.

Obiectivul principal al campaniei a fost mobilizarea investitorilor de retail, un demers care s-a reflectat rapid: în primele două zile de la debutul ofertei, subscrierea a ajuns la 197%, deși oferta fusese programată pentru perioada 17–29 octombrie 2025. Campania a debutat pe 29 septembrie 2025, odată cu anunțarea intenției de listare, utilizând instrumente de comunicare standard completate cu un Video News Release. Acesta a avut rolul de a amplifica mesajele privind listarea pe rețelele social media și de a menține atenția investitorilor până la detaliile tehnice ale ofertei.

„Lucrând la strategia de comunicare a IPO-ului nostru, am descoperit în Rogalski Damaschin o echipă solidă, creativă, cu o gândire strategică orientată spre rezultate, și nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung. Sunt acei profesioniști ghidați de mottoul «hai să facem lucrurile altfel!» Cu siguranță acest aspect a fost un factor foarte important care a contribuit decisiv la percepția de încredere asupra companiei noastre, dovedită indubitabil prin gradul de suprasubscriere al ofertei. Împreună am fost ghidați de importanța factorului numit transparență, în tot ceea ce am construit, dar mai mult decât atât, am făcut-o într-un mod autentic, plăcut și ușor de înțeles”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim Family Holding.

Efectul generat de campanie a fost unul de tip bulgăre de zăpadă, creând un sentiment de urgență și FoMo în rândul investitorilor. Strategia a inclus peste 120 de apariții în social media și peste 350 de articole în presa generalistă și financiară, cu o audiență cumulată de 2,1 milioane. În plus, planul de comunicare a prevăzut un spot TV, o pagină dedicată relațiilor cu investitorii, diverse execuții pentru mediul online, social media, PR și organizarea de evenimente. La finalul ofertei, compania a atras de la investitorii de retail și instituționali 454,35 milioane lei.