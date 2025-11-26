În perioada 17-29 octombrie 2025, compania a derulat o ofertă publică inițială în valoare de 454,35 milioane lei, echivalentul a 89,3 milioane euro. În urma acestei operațiuni, Cris-Tim a beneficiat de o infuzie efectivă de capital de 397,5 milioane lei, destinată finanțării planurilor ambițioase de investiții pentru perioada 2025-2030. Free-float-ul companiei este de 34,48% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră, calculată la prețul de execuție al IPO de 16,5 lei pe acțiune, se ridică la 1,33 miliarde lei, sumă echivalentă cu 261,3 milioane euro.

Oferta publică a atras un interes ridicat din partea investitorilor instituționali și de retail. Tranșa investitorilor de retail a înregistrat o subscriere record pe piața locală, de 42 de ori, respectiv de 32 de ori după realocarea a 5% din tranșa destinată investitorilor instituționali. Compania poate fi tranzacționată prin intermediul brokerilor autorizați, iar debutul pe bursă a fost susținut de implicarea unor investitori majori, printre care Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cei mai importanți investitori instituționali români activi la BVB și peste 8.000 de investitori de retail.

Fondurile atrase prin IPO vor fi utilizate în proporție de peste 87% pentru susținerea dezvoltării și investițiilor companiei. Infuzia totală de capital de 397,5 milioane lei include atât majorarea de capital în cuantum de 91,5 milioane lei, cât și rambursarea unei sume de 306 milioane lei de către acționarul vânzător, Rangeglow Limited, către Cris-Tim Family Holding, reprezentând închiderea unor împrumuturi intra-grup acordate în ultimii ani, detaliile fiind prezentate în documentele aferente prospectului.

„Cris-Tim Family Holding (CFH), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, a debutat astăzi, 26 noiembrie 2025, la Bursa de Valori București (BVB), după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 454,35 milioane de lei. Cris-Tim Family Holding devine astfel prima companie antreprenorială românească care ajunge să fie listată pe piața reglementată a BVB în urma unei tranzacții de referință pentru piața de capital din România care a implicat Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cei mai reprezentativi investitori instuționali români activi la bursa locală, precum și un număr de peste 8.000 investitori retail", arată un comunicat.

Acționariatul companiei rămâne dominat de fondatorii Radu și Cristina Timiș, care controlează 65,49% din acțiuni prin Rangeglow Limited. În urma ofertei, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare deține 5,01%, iar Fondul de Pensii Administrat Privat NN deține 7,61%. În cadrul tranzacției au participat și alți investitori instituționali locali, printre care fonduri de pensii obligatorii, fonduri de pensii facultative și fonduri deschise de investiții, consolidând statutul IPO-ului drept un moment de referință pentru piața de capital din România.

Cris-Tim este prima companie din industria alimentară care ajunge pe piața principală a BVB, fiind una dintre cele mai reprezentative afaceri antreprenoriale din România care reușește această performanță.