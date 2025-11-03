Economistul Radu Georgescu a dezvăluit că mulți oameni îl întreabă cum ar trebui să se pregătească din punct de vedere economic. El a precizat că se pregătește studiind intens: sâmbătă a petrecut cinci ore analizând date economice și a studiat până la două dimineața informații financiare, iar duminică a mai lucrat patru ore. Georgescu a subliniat că nu poți fi pregătit dacă nu știi ce se întâmplă și că nu poți acționa eficient fără să înțelegi contextul.

Economistul a prezentat și un rezumat al evenimentelor recente de pe plan economic global. El a menționat că sâmbătă Warren Buffett a anunțat că a vândut din nou acțiuni și pariază că bursa va scădea. Acesta deține un capital lichid de aproximativ 400 de miliarde de dolari, mai mult decât întreaga economie a României, ceea ce ridică întrebarea: Ce știe Buffett și nu știm noi?

De asemenea, Georgescu a relatat că Banca Centrală a Chinei a cumpărat masiv aur în luna octombrie, iar pentru prima dată în ultimii 30 de ani, băncile centrale din întreaga lume dețin mai mult aur decât obligațiuni emise de state, ridicând întrebarea despre ce informații dețin băncile și nu sunt publice.

Concluzia economistului este că fiecare ar trebui să se întrebe ce nu știe și ce ar trebui să învețe, apoi să înceapă să studieze acele aspecte, acesta fiind începutul unei pregătiri financiare solide.

„Multi oameni ma intreaba cum trebuie sa se pregateasca din punct de vedere economic

Eu ma pregatesc studiind

Sambata am stat 5 ore analizand date economice. Am studiat pana la 2 dimineata date financiare

Duminica am stat 4 ore

Nu poti sa fii pregatit daca habar nu ai ce se intampla

Nu poti sa actionezi daca nu intelegi ce faci

Un rezumat la ce se intampla pe planeta Pamant

1 Sambata Warren Buffett a anuntat ca a vandut iar actiuni

Warren Buffett pariaza ca bursa va scadea

Sta pe un munte de cash de 400 miliarde $

Adica are cash mai mult decat toata economia Romaniei

Ce stie Warren Buffett si nu stim noi?

2 Banca Centrala din China a cumparat masiv aur in octombrie

Ce stie Banca Centrala din China si nu stim noi?

3 Pentru prima data in ultimii 30 de ani, bancile centrale de pe planeta Pamant au mai mult aur decat obligatiuni emise de state

Ce stiu bancile si nu stim noi?

Concluzii

Ar trebui sa te intrebi ce nu stii si ce ar trebui sa stii

Apoi incepi sa studiezi ce nu stii

De aici incepe pregatirea financiara”, a scria acesta, luni, pe contul său de Facebook.

Georgescu a mai precizat că în 2025 ideea de „salariu minim” devine tot mai puțin importantă. În multe domenii, mai ales în servicii, salariul fix dispare treptat și e înlocuit de plata pentru servicii externalizate, adică firmele angajează specialiști sau companii externe în loc să aibă angajați cu salariu fix.

De exemplu, în contabilitate, firmele trebuie să țină evidența finanțelor, dar multe aleg să externalizeze serviciul. În loc să plătească un contabil intern cu salariul minim, apelează la firme care fac aceeași muncă mult mai ieftin, uneori chiar cu 100 de lei pe lună. Aceeași tendință apare în IT, marketing sau servicii juridice. În IT, companiile pot angaja programatori sau designeri din India sau China pentru a crea site-uri sau programe, fără să conteze vârsta, studiile sau locul în care se află aceștia. Contează doar rezultatul muncii lor.

Georgescu spune că salariul clasic mai există doar în companiile mari și în domeniile care cer prezență fizică, cum ar fi comerțul, transporturile sau depozitele. Totuși, și aceste locuri de muncă sunt amenințate de tehnologie. El amintește că Bill Gates estimează că în aproximativ 10 ani, softurile și roboții vor putea înlocui peste 90% dintre locurile de muncă de azi.

Economistul crede că această estimare ar putea fi chiar optimistă. El dă exemplul propriu: în doar cinci ani, tehnologia a trecut de la aplicații simple la programe care pot răspunde la întrebări, genera imagini și chiar filme. Companiile mari investesc sute de miliarde de dolari pentru roboți care să înlocuiască oamenii. În următorii cinci ani, roboții ar putea face munca vânzătorilor, șoferilor sau lucrătorilor din depozite, iar într-un deceniu vor putea deveni contabili, avocați, medici sau profesori.

Acești roboți nu au nevoie de salariu, pauze, concedii sau alte beneficii. Vor lucra nonstop, având nevoie doar de energie. Georgescu avertizează că oamenii ar putea deveni tot mai puțin necesari în economie și că această schimbare ar putea transforma radical societatea.