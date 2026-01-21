Potrivit documentelor publice, SALSI și activele sale au fost transferate către Cris-Tim în baza unui contract de vânzare-cumpărare, după ce Eco Mineral Resources — companie afiliată — nu a rambursat un împrumut către SALSI. Preluarea a reprezentat o modalitate de stingere a datoriei, procedură anticipată în prospectul Ofertei Publice Inițiale.

Din punct de vedere juridic, operațiunea a fost realizată în forma unui transfer de proprietate, în baza evaluării independente a activelor.

Compania a oferit detalii într-o informare transmisă publicului, în care precizează valoarea tranzacției și natura bunurilor preluate:

„La data de 24 decembrie 2025, societatea Eco Mineral Resources S.R.L. („Eco Mineral”), parte afiliată a Companiei, a vândut către Companie un imobil situat în Sinaia, compus din mai multe elemente, pentru un preț total de 18.688.231 RON, tranzacția fiind scutită de TVA. Prețul de vânzare a fost stabilit pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent”, se arată în anunțul companiei.

Tranzacția s-a încheiat fără TVA, în conformitate cu regimul specific vânzărilor de imobile în cadrul operațiunilor de reorganizare sau consolidare corporativă.

SALSI este cunoscut ca un producător de mezeluri crud-uscate cu o istorie de peste un secol. Marca este asociată în special cu salamul de Sibiu IGP, având origini în anul 1910, când Filippo Dozzi a pus bazele „Întreprinderii Individuale Filippo Dozzi”.

Compania este considerată una dintre referințele sectorului premium de mezeluri tradiționale.

Prospectele transmise investitorilor au arătat că integrarea activelor SALSI reprezintă un demers de consolidare pe segmentul premium al pieței.

Într-un răspuns anterior formulat la solicitarea Economica.net, Cris-Tim sublinia importanța strategică a tranzacției:

„Potențiala preluare a activelor și mărcilor aparținând SALSI S.R.L., producător cu tradiție în segmentul mezelurilor crud-uscate, cu notorietate în special pentru Salamul de Sibiu IGP, reprezintă un demers strategic pentru consolidarea poziției Cris-Tim Family Holding în segmentul premium al mezelurilor și pentru valorificarea unei mărci cu valoare istorică și recunoaștere națională”, a transmis atunci compania.

Uzina de producție din Sinaia are o capacitate de aproximativ 720 de tone anual și își menține identitatea istorică, potrivit prospectului de listare.

Conform datelor Termene.ro, Eco Mineral Resources este controlată integral de Radu Timiș Jr. și a fost înființată în 2020 sub denumirea Buying Land, ulterior redenumită.

De-a lungul ultimilor ani, fabrica SALSI a trecut prin mai multe etape de operare: în 2020, Angst a achiziționat unitatea din Sinaia, iar în 2023 Revista Piața relata că instalațiile erau închiriate de Cris-Tim pentru producție proprie.

Pentru anul 2024, Cris-Tim a raportat:

-cifră de afaceri: 1,1 miliarde lei

-profit net: aproximativ 88 milioane lei

-număr angajați: peste 2.000

-venituri din mezeluri: ~960 milioane lei

-venituri din ready-meals: peste 100 milioane lei

Cris-Tim este unul dintre cei mai mari producători din industria alimentară locală, cu o structură diversificată de produse și linie de branduri poziționată în segmente diferite de piață.