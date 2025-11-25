Radu Timiș Jr., CEO al grupului Cris-Tim și fiul fondatorului producătorului de mezeluri, a fost ales președinte al Asociației Române a Cărnii, urmând să reprezinte industria procesatorilor în următorii trei ani.

Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale a Membrilor ARC, care i-a încredințat coordonarea activității organizației și reprezentarea sectorului la nivel național.

Asociația subliniază că numirea vine într-o perioadă în care industria are nevoie de un dialog mai intens cu autoritățile, în special pe teme legate de fiscalitate, reglementări sanitar-veterinare, etichetare și politici economice.

După alegerea sa, Radu Timiș Jr. a transmis că își propune să consolideze comunicarea și cooperarea cu instituțiile statului pentru a aborda principalele provocări ale procesatorilor de carne, precizând că aceste domenii necesită o coordonare mai strânsă și soluții comune.

„Îmi propun să intensific dialogul și colaborarea cu instituțiile statului privind diferite aspecte de interes pentru procesatorii de carne, inclusiv cele legate de fiscalitate, reglementări sanitare veterinare, etichetare și teme economice”, a fost mesajul lui Radu Timiș Jr. după alegerea sa.

După cum spuneam, mandatul său la conducerea ARC va avea o durată de trei ani.

Asociaţia Română a Cărnii a fost înfiinţată în 1999 și reunește în prezent 52 de companii care asigură peste 60% din producţia naţională de mezeluri.

Reamintim că săptămâna trecută, a avut loc o schimbare și la vârful Romalimenta.

Aurel Popescu, preşedintele ROMPAN (Patronatul din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase) a preluat conducerea Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară (Romalimenta), în urma retragerii lui Sorin Minea, care rămâne membru onorific.

Organizaţia a precizat că poziţiile de vicepreşedinţi vor fi ocupate de Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii, şi de Rodica Ţenu, director al departamentului Regulatory and Scientific Affairs din cadrul Nestlé, aceasta din urmă continuându-şi mandatul.

Noua structură de conducere are ca obiectiv consolidarea unei reprezentări unitare a industriei alimentare, într-un context marcat de schimbări permanente și de necesitatea alinierii la cerinţele europene.

Romalimenta reunește majoritatea organizaţiilor patronale și profesionale din industria alimentară și a băuturilor, alături de companii procesatoare românești și internaționale.