Profesorul de economie Mircea Coșea a lansat un avertisment sever la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că măsurile de austeritate aplicate în prezent nu doar că nu rezolvă problema deficitului bugetar, dar pregătesc terenul pentru o criză economică de proporții.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Coșea a explicat că România nu traversează în acest moment factori externi care să justifice un asemenea declin, responsabilitatea aparținând exclusiv politicilor adoptate de executiv.

„Niciodată nu se iese din criza bugetară punând povara pe umerii populației. Niciodată nu se scad veniturile. Ceea ce a făcut guvernul Bolojan până acum reprezintă, de fapt, începutul crizei economice”, a afirmat economistul.

Potrivit acestuia, românii vor începe să resimtă consecințele în următoarea lună. Reducerea consumului, diminuarea veniturilor și o accelerare a inflației ar urma să fie primele semne vizibile ale unei crize auto-provocate.

„Vom intra în criză economică. Asta înseamnă scădere bruscă a consumului, a veniturilor, dar și o creștere rapidă a inflației. Toate lucrurile astea vor veni în 3 sau 4 săptămâni”, a avertizat profesorul Coșea.

În plus, analistul anticipează o majorare consistentă a dobânzilor, ceea ce va afecta nu doar populația cu credite, ci și mediul de afaceri deja fragil.

Un alt punct critic vizat de Mircea Coșea este intenția Guvernului de a lista pe piața de capital anumite active strategice. Economistul consideră măsura inoportună și riscantă într-un context de instabilitate.

„Listarea la bursă nu se face niciodată în perioade de criză. Prețurile sunt dezavantajoase, iar România ar vinde puțin și prost. Este o decizie periculoasă pentru economia națională”, a subliniat acesta.

Declarațiile profesorului vin pe fondul unei tensiuni tot mai mari între mediul academic, societatea civilă și actuala guvernare. Dacă previziunile lui Coșea se confirmă, România ar putea intra într-o spirală de recesiune, cu efecte sociale și economice severe.

Rămâne de văzut dacă executivul va ajusta cursul politicilor fiscale sau va continua pe aceeași direcție, în ciuda avertismentelor venite din zona economică.