Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor și una dintre vocile influente din PNL, a avut luni o întrevedere la sediul partidului cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), cel mai important grup politic din Parlamentul European. Principalele teme au vizat situația economică a României și pachetul de măsuri fiscale pe care Guvernul urmează să și-l asume astăzi în Parlament.

„Avem o criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mare și angajamente supradimensionate pe partea de investiții”, a declarat premierul în cadrul ședinței PNL la care a participat Weber.

Bolojan a explicat că susținerea PPE este esențială pentru ca România să poată corecta deficitul fără un impact social devastator:

„Discuția s-a fixat pe două aspecte: susținerea PPE pe componenta de deficit pe care o avem, astfel încât să putem reintra în traiectoria de reducere a deficitului în 2-3 ani de zile astfel încât șocul să fie atenuat și prin dialogul cu comisarul european responsabil pe domeniu să putem avea un acord cu Comisia în acest sens, ca măsurile pe care le luăm să fie suportabile social și să ducă la reducerea deficitului”, a subliniat acesta.

Un alt punct de interes l-au constituit investițiile din PNRR.

„Pe partea de investiții. Suntem interesați să putem derula proiectele din PNRR în condiții cât mai bune, să le finalizăm pe toate care au rămas. Se poate face asta cu modificarea unor jaloane pe care nu le mai putem respecta”, a adăugat Bolojan.

La rândul său, Manfred Weber a transmis sprijinul PPE pentru măsurile asumate de Guvernul României și a subliniat caracterul european al acestei crize:

„Ce e important pentru România este la fel de important la nivel european, în primul rând stabilitate bugetară și politică. PPE și PNL în România fac pașii necesari. Vreau să subliniez că în multe țări europene ne confruntăm cu chestiuni simitare, în Franța, în țara mea Germania. Ce face guvernul României pentru a pune bugetul în ordine este o practică comună pentru UE”, a afirmat liderul PPE.

Întâlnirea Bolojan–Weber are loc chiar în ziua în care premierul urmează să își asume răspunderea în Parlament pentru pachetul doi de măsuri fiscale.

Executivul a adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege incluse în acest pachet. Proiectul care vizează reforma administrației publice locale și centrale nu a primit încă un consens în cadrul coaliției și a fost amânat pentru încă două săptămâni.