Inteligența artificială a luat locul a 200 de angajați ai Docler-Byborg. Compania deținută de György Gattyán a anunțat într-un comunicat preluat de presa ungară că „reducerea numărului de angajați cu 200 de persoane a început la biroul din Budapesta al Docler-Byborg”.

„În viitor, grupul va pune un accent și mai mare pe automatizarea proceselor sale de lucru și pe aplicarea soluțiilor oferite de inteligența artificială”, a mai transmis compania.

În ianuarie, portalul de știri Frisshírek, parte a grupului, a renunțat aproape în totalitate la jurnaliștii săi, înlocuindu-i cu editori automatizați bazati pe inteligență artificială pentru producția de conținut. Totuși, acest model de afaceri s-a dovedit ineficient, iar portalul a fost ulterior închis.

Potrivit declarației făcute săptămâna trecută, grupul Docler-Byborg va trece printr-un „proces inevitabil de reorganizare” în următoarele luni.

„Grupul de companii – adaptându-se la procesul pieței globale, recunoscând mediul economic internațional negativ și oportunitățile de piață în scădere – a început deja să exploateze și să implementeze oportunitățile oferite de digitalizare și inteligența artificială în procesele de afaceri ale companiei”, au scris aceștia.

Implementarea inteligenței artificiale în anumite sectoare și departamente a făcut posibilă reducerea necesarului de personal.

Tamás Nemes, responsabilul cu comunicarea la Docler Group, a precizat că angajatorul a notificat oficial agenția națională pentru ocuparea forței de muncă cu privire la decizia de a concedia 200 de angajați. Marți, angajaților li s-au transmis primele informații, atât verbal, cât și în scris. Se preconizează că procesul de restructurare și concedieri va fi încheiat până în toamnă.

Totodată, Grupul Docler își reorganizează activitățile din Luxemburg, adoptând inteligența artificială pentru automatizarea proceselor de lucru, ceea ce va genera reduceri de personal. Această decizie face parte dintr-un trend mai larg de transformare digitală, impus de evoluția condițiilor din piață.

Inteligența artificială a început deja să schimbe semnificativ piața muncii din întreaga lume, anumite profesii urmând să fie, posibil, în întregime automatizate. Aravind Srinivas, CEO-ul startupului de inteligență artificială Perplexity, propune o viziune fermă, dar provocatoare, asupra viitorului acesteia.

Conform publicației de tehnologie Gizmodo, el pornește de la conceptul unei comenzi unice și ajunge până la scenariul în care întregi profesii ar putea fi complet automatizate, evidențiind influența majoră pe care inteligența artificială o poate exercita asupra modului de desfășurare a activităților profesionale.

„Munca unui recrutor care durează o săptămână este, de fapt, o singură comandă: identificarea candidaților și contactarea acestora”, a afirmat Aravind Srinivas într-un interviu recent acordat podcastului Decoder, realizat de revista The Verge.

Această afirmație poate fi văzută atât ca o declarație de intenție pentru lansarea noului browser asistat de inteligență artificială, „Comet”, cât și ca un semnal de avertizare pentru angajații din domeniile de birou, lăsând să se înțeleagă că numeroase sarcini din aceste sectoare ar putea fi simplificate sau chiar înlocuite complet prin intermediul tehnologiei.

Sub conducerea lui Aravind Srinivas, compania se poziționează în fruntea unei noi revoluții tehnologice, vizând nu doar dezvoltarea unui motor de căutare mai inteligent, ci și crearea unui „agent A.I.” autentic — o entitate digitală capabilă să îndeplinească sarcini complexe, structurate în mai mulți pași, de la inițierea procesului până la finalizarea acestuia. Mai multe puteți citi aici.