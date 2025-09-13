Prețurile la energie electrică sunt deja în creștere, mai ales în locurile în care centrele de date sunt cele mai concentrate.

Cu toate acestea, în lumea Big Tech se spune că AI va fi, în general, o forță pozitivă pentru rețea.

Se susține că tehnologia ar putea ajuta la obținerea mai rapidă a energiei curate online, la rularea sistemului de alimentare mai eficient și la prezicerea și prevenirea defecțiunilor care cauzează pene de curent, arată o analiză publicată de Technologyreview.

Un domeniu în care IA este folosită deja pentru rețeaua electrică este în prognoză, spune Utkarsha Agwan, membru al grupului nonprofit Climate Change AI.

Funcționarea rețelei electrice este un act de echilibru: operatorii trebuie să înțeleagă câtă cerere de energie electrică există și să pornească combinația potrivită de centrale electrice pentru a o satisface. Ei o optimizează din punct de vedere economic pe parcurs, alegând sursele care vor menține prețurile cele mai scăzute pentru întregul sistem.

Operatorii iau în considerare factori precum datele istorice (sărbătorile înregistrează adesea o cerere mai mare) și vremea (o zi fierbinte înseamnă că mai multe aparate de aer condiționat consumă energie).

Aceste previziuni iau în considerare și ce nivel de aprovizionare este așteptat de la surse intermitente, cum ar fi panourile solare.

Există un risc în utilizarea instrumentelor AI în prognoză; de multe ori nu este la fel de sensibil la timp ca alte aplicații, care pot necesita reacții în câteva secunde sau chiar milisecunde. Un operator de rețea poate folosi o prognoză pentru a determina ce centrale vor trebui să pornească.

Alte grupuri ar putea să facă propriile prognoze, folosind instrumente AI pentru a decide cum să angajeze personalul unei fabrici.

De asemenea, instrumentele nu pot controla fizic nimic. Mai degrabă, pot fi utilizate împreună cu metode mai convenționale pentru a furniza mai multe date.

Astăzi, operatorii de rețea fac aproximări pentru a modela rețeaua, deoarece sistemul este atât de complex încât este imposibil să știi cu adevărat ce se întâmplă în fiecare loc în orice moment. Nu doar că există o mulțime de centrale electrice și consumatori la care să se gândească, ci și considerații precum asigurarea faptului că liniile electrice nu sunt supraîncărcate.

Lucrul cu aceste estimări poate duce la unele ineficiențe, spune Kyri Baker, profesor la Universitatea din Colorado Boulder.

Operatorii tind să genereze ceva mai multă energie electrică decât folosește sistemul. Utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea un model mai bun ar putea reduce unele dintre aceste pierderi și ar putea permite operatorilor să ia decizii cu privire la modul de control al infrastructurii în timp real pentru a ajunge la un echilibru între cerere și ofertă.

”Teoretic, IA ar putea fi folosită pentru a opera rețeaua în întregime, fără intervenția umană. Dar această muncă este încă în faza de cercetare. Operatorii de rețea gestionează unele dintre cele mai critice infrastructuri, iar industria ezită să se încurce cu ceva care funcționează deja”, spune Baker.

Dacă acest tip de tehnologie va fi folosit vreodată în operațiunile de rețea, vor exista în continuare oameni în buclă, pentru a ajuta la luarea deciziilor, cel puțin atunci când va fi implementat pentru prima dată.

O altă zonă fertilă pentru AI este planificarea actualizărilor viitoare ale rețelei. Construirea unei centrale electrice poate dura mult timp. Timpul obișnuit de la o solicitare inițială până la operarea comercială, în SUA, este de aproximativ patru ani. Unul din motive este că noile centrale electrice trebuie să demonstreze cum ar putea afecta restul rețelei, înainte de a se putea conecta.

Un studiu de interconectare examinează dacă adăugarea unei noi centrale electrice de un anumit tip, într-un anumit loc, ar necesita un upgrade la rețea pentru a preveni problemele. După ce autoritățile de reglementare și utilitățile stabilesc ce upgrade-uri ar putea fi necesare, estimează costul și, în general, dezvoltatorul de energie plătește factura.

Astăzi, aceste studii pot dura luni de zile. Ele implică încercarea de a înțelege un sistem incredibil de complicat și, deoarece se bazează pe estimări ale altor centrale electrice existente, doar câteva se pot întâmpla într-o zonă la un moment dat. Acest lucru a contribuit la crearea unei cozi de interconectare de ani de zile, un șir lung de centrale care își așteaptă rândul să se conecteze la rețea pe piețe precum SUA și Europa.

AI ar putea ajuta la accelerarea acestui proces, producând aceste rapoarte mai rapid. Operatorul de sistem independent Midcontinent, un operator de rețea care acoperă 15 state din centrul SUA, lucrează în prezent cu o companie numită Pearl Street pentru a ajuta la automatizarea acestor rapoarte.

AI nu va fi un remediu pentru planificarea rețelei; există și alți pași pentru curățarea cozii de interconectare, inclusiv obținerea autorizațiilor necesare.

Dar tehnologia ar putea ajuta la schimbarea lucrurilor.

”Cu cât putem accelera mai repede interconectarea, cu atât va fi mai bine”, spune Rob Gramlich, președintele Grid Strategies, o companie de consultanță specializată în piețele de transport și energie.

Există o listă tot mai mare de alte utilizări potențiale pentru AI în rețea și în generarea de electricitate.

Tehnologia ar putea monitoriza și planifica din timp defecțiunile echipamentelor, de la liniile electrice la cutii de viteze. Viziunea computerizată ar putea ajuta la detectarea tuturor, de la incendii de vegetație până la linii defecte. AI ar putea ajuta, de asemenea, la echilibrarea cererii și ofertei în centralele electrice virtuale, sistemele de resurse distribuite, cum ar fi încărcătoarele EV sau încălzitoarele inteligente de apă.

Deși există exemple de cercetare și programe pilot pentru AI, de la planificarea rețelei până la exploatare, unii experți sunt sceptici că tehnologia va ajunge la nivelul pe care unii îl speră.

„Nu este vorba că AI nu a suferit un fel de transformare a sistemelor energetice”, spune Agwan, de la Climate Change AI. „Este vorba de faptul că promisiunea a fost întotdeauna mai mare, iar speranța a fost întotdeauna mai mare”, afirmă el.

Unele locuri înregistrează deja prețuri mai mari la energie electrică din cauza nevoilor de energie din centrele de date. Este posibil ca situația să se înrăutățească. Cererea de energie electrică din centrele de date se va dubla până la sfârșitul deceniului, ajungând la 945 terawatt-oră, aproximativ cererea anuală din întreaga Japonie.

Creșterea infrastructurii necesară pentru a susține creșterea sarcinii AI a depășit promisiunile tehnologiei, „cu destul de mult”, spune Panayiotis Moutis, profesor asistent de inginerie electrică la Universitatea City din New York.

Facturile mai mari cauzate de nevoile în creștere de energie ale inteligenței artificiale nu sunt justificate de modalitățile existente de utilizare a tehnologiei pentru rețea, spune el.