Pe piața imobiliară din Monaco, în unele cazuri, tranzacțiile ajung chiar și la 80.000-100.000 euro pe metru pătrat, confirmând statutul de destinație supremă pentru elitele financiare și vedetele internaționale.

Monaco oferă un pachet unic: un climat blând, securitate de top, o fiscalitate extrem de avantajoasă și o calitate a vieții la standarde înalte. Criminalitatea este aproape inexistentă, iar rezidenții se bucură de libertatea de a purta bijuterii și ceasuri de lux sau de a conduce mașini scumpe fără grija infracționalității.

“Monaco este locul unde ultra-bogații se simt cu adevărat în siguranță. În plus, orașul s-a modernizat considerabil în ultimii ani, sub conducerea prințului Albert,” declară Alexander Kraft, CEO Sotheby’s International Realty France & Monaco.

Deși Monaco avea o reputație ușor demodată, principatul a investit masiv în renovarea hotelurilor de lux și în crearea unor noi spații comerciale premium. Un exemplu notabil este One Monte-Carlo, un district modern de shopping și lifestyle, care completează portofoliul de atracții exclusiviste ale orașului.

Pe lângă infrastructura modernă, Monaco păstrează farmecul unui “sat” mediteraneean, cu avantajele unei metropole: restaurante de top, galerii de artă, cazinouri celebre și evenimente internaționale precum Marele Premiu de Formula 1.

Oferta rezidențială din Monaco se compune din apartamente de lux, penthouse-uri spectaculoase cu vedere la mare și vile rare, situate în zone discrete. Cererea este susținută în special de investitori internaționali – oameni de afaceri, sportivi celebri, vedete și magnați din întreaga lume – care caută nu doar statut, ci și siguranță și stabilitate financiară.

Suprafața extrem de redusă a principatului (doar 2 km²) limitează oferta de terenuri și dezvoltări noi, sporind și mai mult presiunea asupra prețurilor. Extinderea orașului se face, cel mai adesea, pe verticală sau prin proiecte de recuperare a terenurilor din mare (ex: districtul Mareterra).

Monaco, cunoscut pentru piața sa imobiliară exclusivistă și facilitățile fiscale atractive, a atras de-a lungul anilor numeroși români de succes care au investit în proprietăți în acest principat. Printre aceștia se numără: Ion Țiriac, Mihaela Rădulescu, Cristian Burci, Sebastian Celea, Bogdan Buzăianu, Florin Răducioiu

Aceste exemple reflectă interesul și investițiile semnificative ale românilor în piața imobiliară din Monaco și zonele învecinate, atrași de climatul favorabil, securitatea ridicată și avantajele fiscale oferite de principat.

Piața imobiliară din Monaco continuă să fie sinonimă cu exclusivitate, siguranță și lux absolut. Prețurile ridicate reflectă nu doar cererea constantă, ci și oferta limitată, aspecte care mențin principatul în topul preferințelor celor mai bogați oameni ai planetei. Pentru investitori, Monaco nu reprezintă doar o adresă prestigioasă, ci și o investiție sigură pe termen lung.