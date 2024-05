Florian Coldea, fostul șef al SRI, a refuzat să facă declarații la ieșirea din sediul DNA. Deși la intrare a sugerat că va vorbi la ieșire, după 15 ore de audieri, nu a mai spus nimic. A părăsit repede locația în timp primea numeroase întrebări de la jurnaliști.

După ce fostul șef al SRI a fost luat cu asalt de către jurnaliști, Mircea Badea a avut un scurt comentariu. În stilul său caracteristic, el a întrebat a stat până la ora 03:00 doar pentru a-l vedea pe acesta grăbindu-se la mașină să scape de presă.

„Noi pentru asta am stat până la ora 03.00? Asta a fost? A meritat”, a zis, râzând, Mircea Badea.

La rândul său Mugur Ciuvică a precizat că imaginile cu Florian Coldea confuz sunt interesante de văzut.

Mihai Gâdea a comentat și el și a spus că fostul șef al SRI apare speriat și dezorientat.

De asemenea, Mircea Badea a mai spus că, în contextul dat, Florial Coldea arată ca un fluture la lampă.

Mihai Gâdea a mai spus că se bucură că a putut vedea aceste imagini. El a adăugat că în platou a fost cu Oana Zamfir, Mircea Badea, Mugur Ciuvică, oameni cu care a mai făcut nopți albe din cauza lui Florian Coldea, dar din diferite motive.

„Mă bucur că am fost aici, în această noapte, să văd aceste imagini. Este important pentru mine. Am fost în platou, în această noapte, cu Oana Zamfir, Mircea Badea, Mugur Ciuvică, oameni cu care am mai făcut nopți albe din cauza acestui individ, dar din alte motive, din cauza acestui individ cu niște probleme majore cu raportare la lege, dreptate și la poziția pe care o avea”, a mai zis Mihai Gâdea.