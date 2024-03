Teodora, fiica lui MM Stoica, conducătorul de la FCSB, a trecut prin probleme grave de sănătate. Din fericire, ea le-a rezolvat cu bine. Teodora a explicat cum a reuşit să învingă cancerul. Ea a spus care au fost elementele care au contat foarte mult în procesul ei de vindecare.

„Am aflat după operație, adică trebuia să-mi scot tiroida și credeam că nodulul e benign în urma puncției, dar nu era. N-am putut să procesez. Am plecat din spital, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Noroc că erau cei din jur care mi-au explicat pur și simplu ești în stare de șoc și nu mai înțelegi ce ți se spune. Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană.

Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri. În primul rând m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur și după ce că treci prin ceva de genul cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari OK pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an.

Te gândești că totuși n-am trăit chiar atât de nesănătos sau n-am fost atât de stresată. Chiar îți pui întrebarea de ce eu. Până să se întâmple chestia asta, nu credeam în Dumnezeu dar totuși când vorbeam… vorbeam cu cineva” a povestit Teodora Stoica, în emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3.