BRomania, Matei Dima, pe numele său, a vorbit în premieră despre relaţia cu Teodora Stoica. El a anunțat că în acest moment este singur. BRomania a decis să se axeze foarte mult pe carieră. Din acest motiv, după cum spune, relațiile sale nu durează.

Fiica lui Mihai Stoica și cunoscutul actor au fost văzuți împreună la festivalul Nostalgia, la Constanța. Cei doi au petrecut timp împreună, discutând și dansând. Apoi au fost văzuți în posturi mult mai tandre și mult mai apropiate. BRomania și Teodora Stoica nu au făcut nicio declarație despre acest subiect.

Într-un interviu pentru Cancan, Matei Dima a dat de înțeles că este singur, semn că relația cu Teodora Stoica nu a durat prea mult.

„Am avut perioada asta în care m-am întors de la film. Pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kile. Am mai multe probleme cu faptul că mă dedic prea mult muncii mele. Am mai făcut un film între timp, cu Eva Măruță.

Adică eu nu prea am avut timp să mă gândesc și să am grijă de mine. Ăsta e proiectul meu pentru 2024 și cred că de abia de atunci o să fiu available. Pentru că mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Deci, mai întâi trebuie să mi le rezolv și după…”, a declarat BRomania.