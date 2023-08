FCSB nu va juca cu Nordsjaelland, în turul trei preliminar al Conference League, pe stadionul din Ghencea. Având în vedere că astăzi este termenul limită la care FCSB poate trimite către UEFA numele stadionului unde se va disputa meciul, acesta se va juca până la urmă pe stadionul Arcul de Triumf, așa cum a fost programat de la început.

Reprezentanții CSA nu și-au dat acordul pentru ca meciul să fie jucat pe stadionul din Ghencea, arată sport.ro, care adaugă că motivul refuzului are legătură cu câteva postări în mediul online pe care jucătorii FCSB le-au făcut.

Sursa anterior citată arată că un alt motiv ține de faptul că pe site-ul oficial al FCSB se arată că echipa își asumă palmaresul Stelei. Amintim că echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986.

Arbitrii de la meci vor fi din Balcani

Cavalerii fluierului din Balcani vor oficia ambele partide dintre FCSB și echipa daneză Nordsjaelland, din turul al treilea de calificare în Europa Conference League.

Milos Boskovic din Muntenegru va fi arbitrul meciului dintre FCSB și vicecampioana Danemarcei, care va avea loc pe 10 august, la București, pe stadionul „Arcul de Triumf” (21:30). Arbitri asistenți vor fi conaționalii săi Marjan Paunovic și Vladislav Radenovic, iar Radoje Pajovic va fi al treilea oficial.

A doua manșă va fi oficiată de kosovarul Genc Nuza, pe 17 august, în Parcul Dreptul de a visa din Farum (19:30). Arbitri asistenți au fost desemnați Fatlum Berisha și Arbnor Bullatovci, iar Dardan Caka a fost propus ca al patrulea oficial.

Gazonul este impracticabil

GSP.ro arată că terenul de pe stadionul Arcul de Triumf este impracticabil, iar riscul unor accidentări este foarte ridicat.

Potrivit sursei anterior citate, cel mai rău arată o bucată din interiorul careului, aflată în apropiere de punctul cu var.

Anterior, la finalul meciului dintre FCSB și CSKA Sofia, Mihai Stoica s-a plâns de calitatea gazonului.

„Am sperat să terminăm fără accidentări, dar nu am reuşit. Stare jalnică, cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, plin de gropi. Băluţă are o problemă. Să vedem, are dureri la coaste. La Miculescu ori este o problemă musculară, ori ceva la nerv. Nu avea cum să fie un joc reuşit din cauza terenului, din cauza arbitrului care a tolerat un joc foarte dur. Şi-au luat măsuri la Coman, l-au lovit non-stop, a fost ultra faultat”, a precizat acesta la momentul respectiv.