Gigi Becali a intervenit telefonic la „Fanatik SuperLiga” pentru a continua războiul cu CSA Steaua, club care nu l-a lăsat să dispute în Ghencea derby-ul cu Dinamo.

După cum se știe, CSA Steaua cere în instanță despăgubiri imense de la Gigi Becali pentru furt de identitate. Un comunicat publicat pe site-ul oficial în 2016 se arată că „taxa de licență pentru fotbal a fost stabilită la valoarea de 3.694.220 euro/an fără TVA”, iar prejudiciul produs de folosirea mărcii Steaua în perioada 2004-2015 de către FCSB este de aproape 37 de milioane de euro.

Becali acuză CSA

Intrat în direct cu Horia Ivanovici la emisiunea Fanatik SuperLiga, Gigi Becali a încercat să demonteze acuzațiile Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

„(n.r. – Cum să producă 8000 de lei în primul an și 17000 de euro în al doilea?) Păi au vândut fulare, săpunuri și tricouri. Le-am depus la judecător, la prejudiciu. Ei cer 3,7 milioane de euro pe an. Ei au produs 8000 de lei pe an cu marca. Ce înseamnă prejudiciu, Horia. Câte produse vinzi tu cu numele de Fanatik. Păi ei cu numele de Steaua au vândut 8000 de lei.

Dar fii atent, au vândut de 8000 de lei. Nici măcar n-au pus cât au cheltuit cu materialele. Dacă puneau cheltuielile… Trebuie să pui și cheltuielile. Ca să vinzi, trebuie să joci fotbal. Nu mai pune că ce făceau.” a spus finanțatorul de la FCSB.

CSA vindea fulare

„Fii atent ce făceau la un moment dat. Puneau pe fular, jucam noi FCSB cu o echipă străină și ei vindeau fulare cu Steaua – Ludogoreț, de exemplu.

Păi jucam noi cu Ludogoreț, nu ei. Niște chestii de leșini de râs. Tu îți dai seama? Ei vindeau fulare cu Steaua – Ajax. Vindeau fulare cu cine am jucat noi în perioada aia. Noi jucam cu Ajax și ei vindeau fulare și tricouri. Îți dai seama? Sunt niște nebunii care denotă cât suntem de înapoiați ca țară.

Problema care e. Că poporul de jos e cuminte, blând, doar că se ridică sus oameni de nimic și se fac nenorociri. Nu mai poți avansa ca țară. Păi dacă tu mă strangulezi pe mine, care am adus bani în România cât toate celelalte echipe la un loc?

(n.r. – Într-o zi spui gata, m-am săturat și plec de aici din țara asta) Nu facem așa. Nu poți spune așa. Ție ți-a dat țara asta afacere de milioane. Mie mi-a dat țara asta milioane.

Nu o lăsăm, dar ne căim că nu ne lasă să o ridicăm. Tu cu Fanatik, eu cu FCSB, fiecare cu bucățica lui. Dar nu te lasă, să ridicăm țara să crească și pătura de jos, dar nu plecăm că nouă ne-a dat țara asta”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.