Premierul Marcel Ciolacu a arătat că bazele sportive sunt ale statului român şi că nu trebuie să fie împiedicați anumiţi sportivi să le utilizeze.

”Noi avem niște stadioane pe care trebuie să le punem la dispoziția sportivilor, în funcție de performanță, nu de criterii personale (…) Nu poți să te exprimi la TV pe o bază a statului, construită din bani publici. Trebuie să avem bun simți cu toții și să intrăm într-o logică a performanței în sport, nu a ambițiilor personale”, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu susține că sportivii trebuie să joace pe un stadion

El a spus că a intervenit pe acest subiect nu pentru că ține partea celor de la FCSB sau lui Gigi Becali.

„Nu am făcut acest lucru pentru FCSB sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru pentru un principiu simplu: sportivii trebuie să joace pe un stadion. Nu cunosc dedesubturile, dar de aceea am trimis Corpul de Control, ca să avem răspunsuri la toate întrebările. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici din ambiții personale să blochezi accesul unor sportivi în baza sportivă, atunci lucrurile sunt în totală neregulă și nu voi permite așa ceva nimănui, nici lui Talpan și nici nimănui. Cred că am fost suficient de clar! ”, a punctat Marcel Ciolacu.

Politicul să nu se implice în sport

De altfel, premierul a mai transmis încă un mesaj clar, în momentul în care a fost prezent la ceremonia dedicată sportivilor medaliaţi la competiţiile sportive internaţionale – Jocurile Europene şi Special Olympics. El a spus că îşi doreşte ca politicul să nu se implice în sport şi nici în educaţie.

“Îmi doresc mult, şi de aceea am şi rugat-o pe doamna Lipă să preia destinele sportului din punct de vedere guvernamental, îmi doresc mult ca politicul să nu se implice în sport, cum îmi doresc mult ca politicul să nu se implice în educaţie”, a afirmat Ciolacu.

S-a terminat perioada amatorismului şi a oamenilor care îşi dau cu părerea

Premierul a susținut că şi-ar dori şi în politică să existe criterii precum în sport şi a adăugat că nu trebuie arse etapele nici în sport, nici în politică.

“S-a terminat perioada amatorismului şi a oamenilor care îşi dau cu părerea. Specialiştii şi oamenii de sport trebuie să se implice, să vă creeze tot ceea ce aveţi nevoie pentru a avea performanţă. Mi-aş dori în politică criterii cum aveţi dumneavoastră, criterul cel mai simplu este performanţa. Dar mai e un lucru foarte important şi pentru politic şi pentru sport, niciodată nu arzi etapele. Fiecare etapă este un pas înainte. Vă urez succes”, a conchis Marcel Ciolacu.