FCSB a câștigat meciul cu Sepsi OSK. Duminică seara, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii la fotbal masculin, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și FCSB au înregistrat un scor final de 2-5 (0-2).

În doar 11 minute de joc, oaspeții și-au creat un avantaj de două goluri. Șuturile excelente de la distanță ale lui Șut în minutul 6 și Olaru în minutul 11 au dus la stabilirea scorului la pauză.

Imediat după pauză, în minutul 51, Safranko a redus din diferență, dar peste 6 minute oaspeții și-au recuperat avantajul. A fost o fază frumoasă în care Coman a marcat din careu.

Imediat după aceea, Sepsi a ripostat și Alimi a marcat golul al doilea pentru echipa sa, stabilind scorul la 2-3. A fost servit ideal de către Matei.

În replică, bucureștenii au reușit să înscrie încă de două ori, beneficiind de apărarea neglijentă a covăsnenilor. Octavian Popescu (minutul 69) și Djokovic (minutul 75, din penalty) au stabilit scorul final la 2-5.

FCSB continuă să domine clasamentul, acumulând 25 de puncte și menținându-și poziția de lider, în timp ce Sepsi OSK ocupă locul 7, având 12 puncte, dar cu două meciuri mai puțin disputate.

Fotbaliștii care au jucat ca acest meci, de la Sepsi, au fost: D. Ciobotariu, Kecskes, Ninaj, Fl. Ștefan – C. Matei, Alimi, Francisco Junior – Oroian, Safranko, R. Varga

Rezervele au fost D. Moldovan – I. Gheorghe, Damașcan, Bălașa, Renta, Aganovic, Kallaku, Rondon, Debeljuh.

Fotbaliștii care au jucat ca acest meci, de la FCSB, au fost: Șt. Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Ov. Popescu, Ad. Șut, Olaru – Miculescu, Compagno, Fl. Coman

Rezervele au fost A. Vlad – V. Crețu, Panțîru, Haruț, Oct. Popescu, Cr. Ganea, Al. Băluță, Radaslavescu, Djokovic.

Arbitrii au fost Popa Cătălin (Piteşti – Argeş), A1: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel – Argeş). A2 a fost Bîrdeş Romică (Piteşti – Argeş).

Arbitru VAR a fost Andrei Florin (Târgu Mureş – Mureş). În acest timp, arbitrul AVAR a fost Artene Ovidiu (Vaslui).

Attila Hadnagy a declarat, pentru gsp.ro, că Sepsi a pierdut ultimele patru meciuri cu FCSB.

El spune „În ultimele 4 meciuri am pierdut cu FCSB. Este o echipă foarte bună, pe merit pe primul loc. Se bate în fiecare an la campionat. Sper să jucăm bine. Ultimul meci, la Craiova, a fost slab. Din păcate, avem niște jucători care nu pot juca. A trecut Europa, ne-am odihnit”.

„Au avut 5 zile libere jucătorii. La Craiova am dormit în primele 30 de minute. Suntem pregătiți acum! Toată lumea strânge puncte noi am stat pe loc. Și anul trecut am tremurat pentru locul de play-off, dar nu putem spune că ne este frică”, a precizat acesta.