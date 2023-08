S-au aflat rezultatele de la Conference League. Farul Constanţa a învins HJK Helsinki cu 2 la 1. Echipa lui Gheorghe Hagi a câștigat, joi seara, pe teren propriu, cu scorul 2-1.

Fotbaliștii români i-au bătut pe cei ai formaţiei finlandeze HJK Helsinki, în manşa tur a play-off-ului pentru grupele Conference League.

Joona Toivio a deschis scorul la Ovidiu, în minutul 50, din voleu, iar Farul a răspuns cu bara lui Budescu, în minutul 54. În minutul 59 a venit şi egalarea. Rivaldinho a primit de la același Budescu şi a înscris.

Hagi a avut inspiraţie în minutul 81, când l-a trimis în teren pe Mihai Popescu. Acesta a înscris la prima atingere de balon, în minutul 83. Pasa a primit-o de la același Budescu.

Finalul a fost favorabil Farul Constanța. Fotbaliștii lui Gheorghe Hagi merg la Helsinki cu prima şansă.

„Sunt fericit că am câştigat, dar sunt şi supărat pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabili şi să asculte mai mult. Fotbalul nu se uită, dar trebuie să ai caracterul pe care l-am avut din minutul 60, când am jucat mai bine, am fost mai ai dracului”, a spus Gheorghe Hagi.