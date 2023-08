Campioana Farul Constanța a înregistrat duminică a treia înfrângere consecutivă a sezonului în Super Ligă, fiind învinsă într-un meci contând pentru etapa a 6-a, de Rapid București, în Giulești, cu scorul final de 3-1 (2-0).

Feroviarii au primele ocazii ale meciului și sunt salvați de o dublă intervenție a portarului Horațiu Moldovan în minutul 17, Grameni și Carnat fiind blocați în fața porții, în tentativa de a deschide scorul pentru Farul.

Cei care au marcat primii au fost giuleștenii, Emmers nimerind plasa porții lui Aioani, în minutul 34, cu un șut plasat din marginea careului mare.

Dugandzici l-a imitat și a plasat și el mingea în poarta constănțenilor, cu un șut din careu, în minutul 38.

Mazilu a redus din diferență, în minutul 79, cu un șut din afara careului, în vinclul porții lui Moldovan, dând semnul revenirii.

Gazdele au ripostat însă, risipind emoțiile suporterilor din tribune, închizând tabela în minutul 88, prin Ioniță II, la capătul unei acțiuni individuale.

Rapid București acumulează 8 puncte și trece momentan pe locul 6 în clasament, în timp de Farul Constanța, cu un meci mai puțin jucat, e pe locul 10, cu 6 puncte.

Gheorghe Hagi: „Europa este prea mult pentru noi şi cred că plătim această situaţie”

Horaţiu Moldovan, portarul echipei Rapid Bucureşti, l-a felicitat pe Borza pentru debutul foarte bun şi se bucură pentru victoria obţinută de giuleşteni duminică, în meciul cu Farul, scor 3-1.

„Acum o să lucrăm mult mai în linişte şi o să putem pune totul la punct. Mă bucur că am putut să îmi ajut echipa. Nu ştiu dacă momentul cheie a fost la dubla mea intervenţie, important e că ne-am revenit şi am întors jocul. Sincer vă spun că Borza a fost ceva neaşteptat, a jucat extraordinar acest copil. E greu să joci atât de bine pe Giuleşti, la debut. Are un viitor luminos în faţă. Sperăm ca această victorie să fie punctul nostru de plecare, pentru că nu aşteptam să avem un asemnea început de campionat”, a declarat Horaţiu Moldovan.

La rândul său, Gheorghe Hagi a declarat că înfrângerea este cauzată de meciurile pe care echipa sa le-a avut în Liga Conference.

„Meci frumos, dar cred eu că defensiva noastră a făcut prea multe greşeli. Ofensiv am avut o primă repriză foarte slabă şi previzibilă. Când nu surprinzi adversarul şi nu ai viteză, nu ai ce face. Când pierzi trei meciuri la rând este clar că îţi pui un semn de întrebare. Sper ca şi jucătorii să îşi pună un semn de întrebare. Se pare că Europa este prea mult pentru noi şi cred că plătim această situaţie. Trebuie să fim noi cei de anul trecut, trebuie să facem bine, să marcăm goluri. Helsinki e o echipă grea, pe care trebuie să o desfacem. Dar mai avem trei zile şi avem timp să ne revenim”, a declarat Gheorghe Hagi.