Farul Constanța, campioana din Superliga, nu a avut probleme în dubla cu formația din Estonia, impunându-se în ambele manșe, fără gol primit.

În play-off-ul Conference League, Farul Constanța va juca împotriva pierzătoarei din dubla HJK Helsinki (Finlanda) – Qarabag (Azerbaidjan), din preliminariile Europa League.

În tur, Qarabag s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, iar manșa retur are loc joi, de la ora 19:00, pe terenul celor de la HJK Helsinki.

Gheorghe Hagi, la ora de aritmetică

Până atunci, Gică Hagi își face calcule. Pentru calificarea în play-off-ul Conference League, Farul Constanța va încasa o sumă deloc de neglijat și va primi 750.000 euro. Dacă va ajunge în grupe, campioana României va câștiga, în total, aproape 4,6 milioane de euro.

Până acum, Farul a mai încasat de la UEFA încă 900 de mii de euro, pentru celelalte două tururi preliminare disputate. În eventualitatea în care va reuși să treacă și de play-off-ul Conference League, Farul va mai adăuga un bonus de nu mai puțin 2,9 milioane de euro.

Hagi visează la grupe

La conferința de presă de după meciul cu Flora Tallin, Gică Hagi a declarat că a făcut totul să-și țină jucătorii concentrați și pentru meciul din capitala Estoniei, având în vedere că în tur Farul se impusese cu 3-0.

„Cel mai greu a fost să motivez echipa, să fie conectată la acest meci. Le-am zis că începem de la 0-0, că e un meci nou și să încercăm să câștigăm.

Am avut parte de un adversar foarte greu. Acasă am câștigat în ultimele minute, iar aici au jucat un fotbal bun și au avut ocazii. Dar noi am fost mai buni. Cred că noi am fost mai preciși. Pot spune că am avut un portar foarte bun în acest două meciuri. Ne bucurăm că nu am luat gol în această dublă. E extraordinar. Pentru noi a fost foarte important să nu luăm gol.

Acum, visul nostru e să ajungem în grupe. Nu avem experiență, dar avem un grup bun și vrem să ne calificăm”, a spus Hagi.

Rămas fără golgeterul Denis Alibec, Farul e foarte aproape să îl readucă în România pe Louis Munteanu. Informația a fost confirmată de Ciprian Marica. „Sunt discuții avansate pentru Louis Munteanu, sperăm să îl putem avea încă un an la Farul”, a spus Marica la Prima Sport.

Crescut la Academia Hagi, Munteanu a fost cumpărat de Fiorentina în septembrie 2020, pentru 1,7 milioane de euro. În august 2022 a revenit la Farul, sub formă de împrumut, și a fost decisiv în câștigarea titlului. A jucat 29 de meciuri în Superligă, reușind 10 goluri și 6 pase de gol.