Sepsi OSK a învins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, pe FCU Craiova, în primul meci din etapa a doua a Superligii. Doi jucători au fost eliminaţi, câte unul de la fiecare echipă.

La meciul de la Sf. Gheorghe prima repriză s-a încheiat la egalitate, fără gol marcat, dar cu un jucător eliminat. Este vorba de Mascarenhas (FCU Craiova), care a primit cartonaş roşu direct după un fault foarte dur la Jonathan Rodriguez.

Intervenţia lui Mascarenhas l-a trimis pe Rodriguez direct la spital, cu ambulanţa, nu însă înainte ca încercările medicilor de a-l urca pe fotbalist în ambulanţă cu ajutorul tărgii să stârnească rumoare în tribună, din cauza unei probleme tehnice, picioarele tărgi refuzând să se rabateze (vezi imaginile mai jos).

La meci a fost prezent şi premierul Ungariei, Viktor Orban

Covăsnenii au avut şi ei un jucător eliminat, pe Cosmin Matei, în minutul 74, după un fault dur la Paramatti. Gazdele au deschis scorul abia în minutul 89.

Aganovic a pasat şi Rondon a marcat cu o lovitură de cap. Acesta a fost şi scorul final, 1-0 pentru Sepsi, care trece pe primul loc în clasament, cu 4 puncte.

La meciul de la Sfântu Gheorghe a asistat şi premierul Ungariei, Viktor Orban, care a fost surprins de camerele TV în timp ce discuta cu Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi. Premierul Ungariei a postat şi un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook.

Ambulanțierii au făcut faza meciului

La finalul primei reprize a meciului, mijlocașul Jonathan Rodriguez, de la formația Sepsi, a suferit o accidentare gravă la piciorul stâng, după ce s-a ciocnit cu un adversar în încercarea de a proteja mingea.

Jucătorul a fost tăiat cu crampoanele, deasupra genunchiului, de către fundașul Matheus Mascarenhas de la FCU 1948. În urma intervenției, jucătorul oltean a primit cartonaș roșu.

Fotbalistul accidentat a fost înconjurat rapid de propriii colegi de la Sepsi care au început să facă gesturi disperate ca ambulanța să vină cât mai repede.

După ce a primit primul ajutor, mijlocașul lui Sepsi a fost urcat pe targă, în lacrimi, pentru a fi transportat la spital. Doar că angajații ambulanței private nu au reușit să urce targa în mașină.

Momentul tragi-comic a fost sancționat de public care a huiduit puternic personalul ambulanțier.

În lipsă de soluții, jucătorul accidentat a fost coborât de pe targă (!) și introdus în ambulanță pe o ușă laterală. A fost nevoie ca targa să fie transportată la marginea terenului, unde cu greu a putut fi strânsă.

Nicolae Dică a analizat înfrângerea echipei sale

„Când pierzi în minutul 89, dintr-o fază fixă, nu e OK. Trebuia să fim concentrați la acea fază fixă, dar am greșit și am primit gol.

Prima repriză a fost echilibrată, ambele echipe ne-am creat ocazii, noi am fost bine organizați. A venit acel cartonaș roșu, dar ne-am organizat în continuare bine, am închis jocul, nu și-au creat ocazii cei de la Sepsi.

Ofensiv, n-am putut să punem probleme 10 vs. 11. Am avut o altă față 10 vs. 10, dar voiam mai mult curaj, să mergem sus, să creăm probleme adversarului, să avem posesie. Probabil că eram și obosiți. Atitudinea băieților m-a mulțumit, per total.

Important e să vedem ce facem de-acum încolo, ne-așteaptă o partidă foarte dificilă cu U Cluj, trebuie să strângem rândurile și să obținem rezultate pozitive”, a declarat după meci antrenorul celor de la FCU Craiova, Nicolae Dică, pentru Orange Sport 1.