La o lună de la evenimentele care au avut loc la Sf. Gheorghe, Comisia de Recurs din cadrul FRF a decis ca duelul să se rejoace, asta după ce Sepsi câștigase în primă fază la „masa verde”. Sepsi – U Craiova 1948 se va disputa joi, 16 martie. Finanțatorul Laszlo Dioszegi a dezvăluit că a fost înștiințat în legătură cu data și ora la care va avea loc rejucarea partidei.

“Am o voce de nedormit. Nu am avut o stare foarte bună. Sunt dezamăgit nu pentru 3-0, ci pentru că jucăm joi, de la ora 21:00, pe 16 martie. Am primit acum câteva secunde. Fără nicio problemă, doar faptul că s-a deschis cutia Pandorei. De aici îmi este puțin frică, orice suporter poate să strige ce vrea el. Consecințe pentru echipă nu o să fie” a spus Dioszegi.

Sepsi merge la TAS

„Clubul trebuie să fie responsabil pentru suporteri. Nu comentez decizia, am hotărât să mergem la TAS. Nu contează dacă avem răspuns peste 5 luni, peste 1 an. Știm că nu mai avem șanse pentru puncte, play-off, play-out. Vrem să vedem dacă am avut sau nu dreptate. Mergem pentru adevăr, pe ideile noastre.

Considerăm că avem dreptate. Nu dăm FRF în judecată dacă vom câștiga la TAS. Nu mergem contra nimănui, doar să vedem dacă avem dreptate. Dacă ne dă dreptate, măcar anul viitor o să se termine cu porcăriile care au fost la noi. Eu credeam că o să rămână aceeași decizie și circul nu o să meargă mai departe.

Noi vrem să jucăm fotbal, de șase săptămâni e o telenovelă întreagă. Toate galeriile au liber la înjurături de acum. Eu nu îi acuz pe cei de la FCU Craiova, fiecare își apără interesul. Nu am nicio problemă cu ei, așa au decis ei să vocifereze mai tare. Până la urmă au câștigat, dar vreau să termin telenovela”, a spus Dioszegi, potrivit Fanatik.

Adrian Mititelu nu voia ca meciul să se dispute pe 15 martie

Joi seara, Adrian Mititelu spunea că este foarte probabil ca partida să se rejoace miercuri, 15 martie, ceea ce ar fi o decizie greșită, în opinia sa.

Pe 15 martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar Mititelu a recunoscut că se teme că la meciul din Sfântu Gheorghe ar putea apărea incidente, chiar dacă galeria oltenilor nu va putea fi prezentă la meci.

„Toată lumea știe ce se întâmplă pe 15 martie în Ardeal. Sfântu Gheorghe e epicentrul. Nu se întâmplă nimic (n.red. dacă se va juca pe 15 martie), nu vom fugi niciodată. Nu cred că va fi cazul ca meciul să fie oprit. Cel mai bun să meargă în play-off. Așa e corect. Nu exclud ca fanii noștri să vină acolo pe cont propriu, știu ce le poate pielea.

O galerie organizată nu are voie, dar cine îi poate interzice unui cetățean român să meargă la meci. De aia spun că ziua de 15 martie e nepotrivită. Ai noștri mai vin cu un tablou al lui Avram Iancu și ies alte lucruri”, a spus Adrian Mititelu la Digi Sport.