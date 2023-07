Au fost clipe cumplite în familia lui Mihai Stoica. Fiica oficialului de la FCSB, Teodora, a fost diagnosticată cu cancer la numai 25 de ani.

Boala grea care o putea ucide de tânără pe fata lui Meme Stoica: Era foarte avansată

„Aveam metastaze la plămâni și la coloană, la os”, a povestit tânăra acum, câţiva ani mai târziu, în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă”.

Au urmat operaţii şi un tratament foarte agresiv şi la final, din fericire, povestea a fost una cu final fericit.

„Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Făceam masaj cu masorul de la Steaua, care mi-a spus că am un nodul la gât.

Am făcut o puncție și când a venit rezultatul biopsiei am sărbătorit pentru că era benign. Eram convinsă că am rezolvat această problemă…

Doar că el tot creștea! Medicii mi-au făcut o tiroidectomie totală (extirparea glandei tiroide – n.red.) pentru că și-au dat seama că era malign.

În plus, aveam și metastaze la plămâni și la coloană, la un os… Nu plâng! (…)

În momentul în care a examinat proba, medicul a spus: „Cum se poate așa ceva, la o persoană atât de tânără?”. Aveam 25 de ani și era foarte avansat.

Când îți pui întrebarea dacă mori, este destul de rău! Nu am murit și mi-am reparat și relația cu tata, că înainte nu ne înțelegeam atât de bine”, s-a destăinuit Teodora Stoica în faţa lui Cătălin Măruţă.

Gigi Becali i-a îndrumat spre Biserică şi rugăciune şi asta a fost de mare ajutor, recunoaşte Teodora

Un moment foarte important de sprijin a fost cel în care a stat de vorbă cu patronul FCSB, Gigi Becali. El le-a spus Teodorei şi lui Meme Stoica că este foarte important că în acele momente grele să creadă în Dumnezeu.

Teodora a recunoscut că nici ea, nici tatăl său nu erau până atunci persoane foarte credincioase, însă vorbele lui Gigi Becali s-au dovedit a fi adevărate.

„Nu am fost credincioasă înainte. Nici tata nu era foarte credincios. Gigi ne-a spus: «Ăsta este un test, o să treci peste cu bine. Dar asta este toată ideea, să credeți în Dumnezeu». Și cumva așa a fost… Odată ce mă rugam și mergeam la Biserică, au dispărut cumva problemele.

Acum mă bucur de tot ce am, de clipa prezentă. Sunt aici, mă bucur și este perfect. Nu vreau să fiu în altă parte.

Cred că oamenii trebuie să se bucure de prezent și să nu se mai gândească la trecut sau la viitor”, a mai spus Teodora Stoica despre acea perioadă grea a vieţii sale.