Așadar, Mihai Stoica a anunţat că FCSB are un nou patron. Totuși, acesta nu a dorit să facă public numele urmaşului lui Gigi Becali.

Potrivit informațiilor publicate de orangesport.ro, ar fi vorba despre cineva din familia omului de afaceri.

Mihai Stoica nu mai este manager general al FCSB

De asemenea, Mihai Stoica nu mai este manager general, ci preşedinte al Consiliului de Administraţie.

„Din 24 aprilie sunt noul preşedinte al Consiliului de Administraţiei la FCSB, în locul lui Gigi Becali. Nu are cum să mai revină dacă a eliberat funcţia. A zis clar ca nu se mai uită la meciuri. Era pe Sfântul Munte. E pe zone înalte. (…) Care patron. Fost patron. Gigi a cedat şi acţiunile”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa menționată.

De asemenea, acesta a fost întrebat și dacă sunt şanse mai mari la titlu.

„Ar fi fost altele şansele la titlu dacă nu lua deciziile ”corecte” Feşnic. Dar le-a luat, iar şansele noastre au scăzut drastic. Sunt infime acum”, a răspuns Mihai Stoica.

În schimb, acesta a oferit puține informații despre noul patron al FCSB.

„E cineva care stă bine financiar. (…) Acum vrei să-ți dau toate informaţiile. A zis că iese, gata. S-a făcut cedarea. Zilele trecute. Nu m-am ocupat ca să îţi zic exact când. (…) Trebuie să ne aşezăm la masă să discutăm. Sper să am loc confortabil”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa menționată.

Înfrângerea FCSB-ului în Giulești l-a înfuriat pe Gigi Becali

Amintim că înfrângerea FCSB-ului în Giulești l-a înfuriat pe Gigi Becali. Acesta a luat din nou foc, într-o conferinţă de presă, contestând prestația arbitrului Horațiu Feșnic și a anunțat din nou că se retrage din fotbal.

„Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu… gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea şi să fac tensiunea 16 din cauza lui Feşnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feşnic! Din cauza lui ies, aşa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital.

Pot să scot banii, dacă fac micşorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa! Astăzi am semnat ieşirea mea din toate funcţiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei!”, a spus Gigi Becali.